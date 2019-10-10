Глава онкоцентра имени Блохина отрицает наличие финансового кризиса в учреждении

Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди считает, что в его организации нет глубокого финансового кризиса, но есть «существенные проблемы». По его словам, руководству приходится сокращать штат, чтобы «выдерживать показатели».

«Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками. Поэтому стараемся изменить организацию лечебного процесса так, чтобы сохранить коллектив. По согласию сотрудника возможен перевод на полставки»,— сказал господин Стилиди в интервью «Известиям». Таких сотрудников, по его словам, в учреждении больше 30.

Господин Стилиди призвал не обвинять онкоцентр в том, что под сокращение попали и другие врачи. «Мы единственное, может быть, учреждение, которое не переводило всех на полставки волевым методом»,— заявил Иван Стилиди. По его словам, он не планирует увольнять ни врачей, ни медсестер, и тех сотрудников, которым подписал заявления об уходе, увольнять не планировал.

Директор онкоцентра имени Блохина уточнил, что у него есть заявления об увольнении от восьми сотрудников — научных работников и врачей. Четыре — «по собственному желанию», еще четыре — «по собственному желанию в связи с оказываемым давлением со стороны администрации института». Он подписал сразу только те, в которых была употреблена «корректная» формулировка «по собственному желанию». В чем выражается давление на сотрудников, сейчас разбирается комиссия. По одному заявлению уже было получено заключение, что оснований для таких утверждений нет, оно также подписано, еще три в работе. Заявлений от медсестр в отделе кадров, по словам директора онкоцентра, пока нет.

Напомним, 30 октября 26 врачей онкоцентра опубликовали обращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей». В нем они потребовали «обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов Института детской онкологии». Одного из авторов обращения, Георгия Менткевича, уволили с должности и. о. завотделения онкоцентра. Минздрав в этом споре поддержал руководство онкоцентра имени Блохина.

Подробнее о конфликте в учреждении читайте в публикации “Ъ” «Участники конфликта в онкоцентре разошлись в диагнозе».