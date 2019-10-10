ЕС защитился от российского аммиака

Еврокомиссия, которая в апреле ввела предварительные пошлины на импорт российской карбамидо-аммиачной смеси (КАС), продлила срок их действия на пять лет, несмотря на предупреждения России о готовности оспорить такие меры в ВТО. Ставка для российских производителей составит от €27,77 до €42,47 на тонну. На рынке считают, что оспаривать введение пошлины бесполезно, пока ВТО не вынесет решение по основному иску России против ЕС по поводу энергокорректировок.

Еврокомиссия утвердила размер постоянной ввозной пошлины на карбамидо-аммиачную смесь из России, которая будет действовать пять лет, следует из материалов регулятора. Для «Еврохима» она составит от €27,77 на тонну, для «Акрона» и остальных поставщиков из РФ — €42,47 на тонну. Поставки из РФ занимают около 10% европейского рынка. Также ЕК ввела меры против КАС из США на уровне €29,48, и из Тринидада и Тобаго — €22,24 на тонну. В апреле Еврокомиссия уже вводила пошлины против российских компаний, но в рамках предварительных мер, действовавших полгода.

4,6 млн тонн карбамидо-аммиачной смеси страны ЕС импортировали в 2018 году с учетом внутренних взаимных поставок

В «Еврохиме» отметили, что компания получила наименьший уровень пошлины среди крупных производителей в РФ и США и не считает пошлину заградительной. «Несмотря на это, решение неправомерно игнорирует целый ряд аргументов, заявленных участниками пересмотра, в частности, европейских сельхозпроизводителей и других потребителей КАС в ЕС, притом что ряд крупных западноевропейских производителей удобрений сами выступали против проведения антидемпингового расследования и введения пошлин»,— пояснил представитель компании Владимир Торин. По его словам, производитель изучит возможности обжалования пошлины в судебных инстанциях ЕС и ВТО, где компания недавно выиграла дело против Украины. Страна в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из РФ (до 36,03%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Это решение Россия оспорила в ВТО и в 2018 году выиграла иск по энергокорректировкам против Украины. В «Акроне» не считают введение пошлин большой проблемой. Источники “Ъ”, близкие к компании, уверены, что спрос на их продукцию вряд ли сильно снизится.

Пошлины против производителей из России стали итогом начатого в 2018 году антидемпингового расследования Еврокомиссии. Его инициировала Европейская ассоциация производителей удобрений (на участников приходится выпуск более 50% КАС в ЕС), которая пожаловалась на искусственное субсидирование государством российских химиков. По логике ассоциации, так как цены на газ, стоимость которого составляет более 17% в себестоимости КАС, в России регулируются государством, то к российским удобрениям должен применяться метод энергокорректировок (аналогичные меры действуют в отношении металлов). В Минэкономики весной заявляли, что методика энергокорректировок не соответствует нормам ВТО, и обещали оспорить решение Еврокомиссии, если оно будет принято окончательно. Сейчас в министерстве не предоставили комментарий.

Как пояснил “Ъ” директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель, вскоре после присоединения к ВТО Россия инициировала спор по применению к российским товарам энергокорректировок, но его рассмотрение тянется уже несколько лет, и решение до сих пор не принято.

Таким образом, если пошлины введены в рамках этих корректировок, то их будет проблематично оспорить, пока длится разбирательство по жалобе России. При этом, считает господин Кнобель, рассчитывать на принятие решения в ближайшее время не стоит, особенно с учетом того, что в ВТО в настоящее время наблюдается кризис работы органа по разрешению споров. Партнер юридической фирмы Quorus GmbH Евгений Жилин полагает, что Еврокомиссия, вводя пошлины, наверняка понимала перспективы их оспаривания со стороны РФ и подготовила соответствующее обоснование, поэтому «маловероятно, что пошлины будут отменены».

Ольга Мордюшенко