Европу зальют российским спиртом

Ленинградская область может стать новым кластером по выпуску газохимической продукции. Сразу три компании — «Еврохим», «Сафмар» и ЛУКОЙЛ — рассматривают строительство там в течение ближайших пяти лет мощностей по выпуску азотных удобрений и метанола. При этом цены на аммиак в последнее время идут вниз, а в части метанола, говорят эксперты, компаниям придется конкурировать не только за рынки сбыта с поставщиками с Ближнего Востока, но и между собой за сырье.

«Еврохим», Минпромторг и Ленинградская область могут заключить специнвестконтракт по проекту «Еврохим—Северо-Запад-2», который предполагает строительство в Кингисеппе мощностей по производству 1 млн тонн аммиака, 1,2 млн тонн карбамида и 1,7 млн тонн метанола. Азотные удобрения являются наиболее потребляемыми в мире, а метанол в основном направляется на производство формальдегида, который используется для производства полимеров. Суммарные инвестиции оцениваются в $2,5 млрд. Как пояснил владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, создание азотной части проекта может занять 3–3,5 года, метанольная часть будет введена на год позже. Финансироваться строительство будет из собственных и заемных средств. Мощности предполагается строить на площадке, где 7 июня компания запустила первый завод по выпуску 1 млн тонн аммиака стоимостью $1 млрд. До конца года «Еврохим» планирует выпустить там 600–800 тыс. тонн продукции, но она в основном пойдет на собственные заводы компании для дальнейшей переработки.

Построить прямо по соседству еще один завод по производству метанола мощностью около 1,8 млн тонн в год может группа «Сафмар» с партнерами. Компания договорилась с Maire Tecnimont Group и терминалом Новая Гавань о создании совместного предприятия для реализации проекта в порту Усть-Луга. Завод может быть запущен одновременно с мощностями по метанолу «Еврохима» — в 2024 году. Инвестиции в проект оцениваются более чем в €1 млрд. Привлекать эти средства стороны собираются у международных банков при поддержке одного или нескольких экспортных кредитных агентств.

Строительство метанольных мощностей в Ленобласти рассматривает и ЛУКОЙЛ. По данным “Ъ”, компания прорабатывает проект строительства в Высоцке завода мощностью 1,7 млн тонн на базе терминала по перевалке нефтепродуктов. Он может быть включен в газовую стратегию производителя, которую он собирается представить осенью.

При этом рынок азота сейчас переживает не лучшие времена. По оценке BCS, цена аммиака упала более чем на 10% с конца первого квартала, и эта динамика может сохраниться с учетом завершения посевного сезона, а также под давлением растущего экспорта из Китая. В то же время цена на метанол, говорит глава Rupec Андрей Костин, сейчас на нормальном уровне — около $400 за тонну. Но, говорит он, у такого количества проектов в одном регионе может возникнуть две проблемы: высокая конкуренция и дефицит сырья. Эксперт поясняет, что Европа импортирует около 8 млн тонн метанола в год. Сейчас основными поставщиками туда являются производители с Ближнего Востока и из России. Очевидно, говорит он, продукция с новых заводов должна будет вытеснить арабских поставщиков. Впрочем, говорит он, при низкой себестоимости выпуска метанола, поставлять его можно без убытка даже на китайский рынок.

При этом на конечную стоимость проектов будет существенно влиять стоимость строительства отводов до магистрального газопровода «Газпрома». Сейчас, отмечает господин Костин, несмотря на то что через Ленинградскую область идут большие объемы газа по газопроводам «Северный поток», локальная инфраструктура сильно ограничена, и ее объемы уже практически исчерпаны. В «Еврохиме» “Ъ” пояснили, что компания обсуждала с «Газпромом» вопрос обеспечения мощностей еще на этапе начала строительства первого завода в Кингисеппе. В «Газпроме» и «Сафмаре» на запрос “Ъ” не ответили.

Ольга Мордюшенко