В «Центре» повеяло холодом

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, поставщик концерна «Росэнергоатом» местное ООО «Атомтехмонтаж» планирует перенести производство систем охлаждения в расположенную под Воронежем особую экономическую зону (ОЭЗ) «Центр». Проект стоимостью 2 млрд руб. предполагает увеличение мощности с 10 до 50–60 тыс. единиц техники в год, налаживание линий по изготовлению фильтров и холодильного оборудования, а также расширение пула заказчиков с помощью предприятий теплоэнергетической и нефтегазовой отраслей и Минобороны. Эксперты отмечают, что количество потенциальных клиентов позволяет нарастить производство, а его перенос в ОЭЗ поможет компании отыграть долю рынка, занятую иностранными производителями.

О том, что ООО «Атомтехмонтаж» планирует вложить около 2 млрд руб. в производство центробежных холодильных машин, включая изготовление самих компрессоров, вентиляторов и вентиляционных агрегатов любой мощности, в ОЭЗ «Центр», “Ъ-Черноземье” рассказал генеральный директор компании Сергей Колягин. Сейчас предприятие в расположенном в Воронеже цеху изготавливает вентиляционное оборудование и сетевые элементы для АЭС мощностью порядка 10 тыс. единиц техники в год. Однако производство планируется полностью перенести на площадку ОЭЗ и расширить. «Мощность по оборудованию будет увеличена в пять-шесть раз, предприятие освоит уникальное для России изготовление турбокомпрессоров для холодильных машин холодопроизводительностью до 10 МВт. Кроме того, предусматривается создание цехов для изготовления фильтровального оборудования и компрессоров», — отметил господин Колягин. Реализовать проект планируется в течение шести-семи лет. Если он будет одобрен экспертным советом по промышленно-производственным и технико-внедренческим ОЭЗ Воронежской области, в 2020 году может начаться строительство, а в начале 2022-го — выпуск первой продукции.

«Атомтехмонтаж» планирует вложить около 35–40% собственных средств со своими партнерами, а также «привлечь средства банков, участвовать в государственных программах, направленных на инвестирование в импортозамещающие производства». С кредитными организациями уже ведутся переговоры, готовится совместный бизнес-план. При этом Сергей Колягин не исключил, что структура инвестиций может поменяться. «Проект будет реализован в два этапа, на первом запланировано строительство, на втором — монтаж и пусконаладка производственной линии. Первую очередь мы собираемся завершить за счет собственных средств, не исключено, что при увеличении заказов от сооружения иностранных АЭС — а их “Росэнергоатом” планирует около 40 блоков, и большая часть уже реализуется, — и во вторую очередь также будем вкладываться», — пояснил он.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Атомтехмонтаж» зарегистрировано в Воронежской области в мае 2009 года. Основной вид деятельности — производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Уставный капитал — 270 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 296,7 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. Гендиректор и владелец 33,67% — Сергей Колягин. Еще 61,02% принадлежат Владимиру Несветову, 3,6% — Андрею Зыкову и 1,71% — Олегу Симонову. По собственным данным, производит и поставляет кондиционеры, вентиляторы, воздуховоды, рециркуляционные установки. Ключевыми партнерами являются Нововоронежская и Белорусская АЭС.

Интерес к ОЭЗ в компании объяснили налоговыми льготами, а также тем, что среди основных возможных резидентов назывались предприятия атомной отрасли. Напомним, о размещении в ОЭЗ производства запасных частей и оборудования для атомной энергетики и промышленности на базе завода «Атомэнергозапчасть» говорил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. Впрочем, отметил Сергей Колягин, планируется расширение числа заказчиков: оборудование могут реализовывать для ТЭЦ, нефтегазовой отрасли и структур Минобороны. В «Росэнергоатоме» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что новые мощности «Атомтехмонтажа» могут быть востребованы потенциальными клиентами атомной промышленности, так как сегодня в России в разной стадии готовности находятся новые энергоблоки Балтийской, Белоярской, Ленинградской и Нововоронежской АЭС, а за рубежом строятся станции в Беларуси, Индии, Иране, Китае и Турции. «Компания из года в год показывает стабильный рост выручки, что говорит о расширении клиентской базы и увеличении оборотов производства. Поэтому увеличение пула заказчиков — вполне ожидаемый результат деятельности этого предприятия. И возможность обслуживания ТЭЦ в значительной степени поспособствует этому процессу», — считает господин Сигал.

Гендиректор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский добавляет, что ожидания компании по увеличению пула заказчиков базируются на встраивании в программу импортозамещения: «Рынок холодильного оборудования в России увеличивается на 30–35% в год, причем импорт растет сопоставимыми темпами, поэтому важно успеть занять эту нишу. На таком фоне можно рассчитывать и на существенную помощь от бюджета, и на заказы от госпредприятий, которые принудительно переводятся на продукцию отечественных производителей. Размещение производства в ОЭЗ дает преимущества по налогам и по подключению к энергосетям, а значит, позволит снизить себестоимость продукции и отыграть назад долю рынка, которую захватили, например, немецкие и китайские производители», — пояснил господин Жарский. По его мнению, компании важно успеть нарастить мощности, чтобы справиться с потоком заказов и в случае роста экономики в следующие пять-десять лет, «ведь монтаж инженерных систем — это основа растущего производства».

Александр Прытков