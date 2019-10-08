5G прописали инвестиции

Инвестиции в развитие сетей 5G в 2019–2025 годах в странах бывшего СССР достигнут $28 млрд, прогнозирует международная ассоциация GSM (GSMA). Реальный размер расходов на 5G будут определять решения властей по вопросу частот, считают сами операторы. Пока что участники рынка уже начинают вкладывать средства в оборудование 5G-ready, которое можно будет настроить под новый стандарт.

Инвестиции операторов связи в развитие сетей 5G на территории России, других стран СНГ, на Украине и в Грузии в 2019–2025 годах составят $28 млрд, говорится в исследовании GSMA (есть у “Ъ”), объединяющей более 750 операторов по всему миру и более 350 компаний в мобильной экосистеме, включая производителей телефонов. Основная часть расходов придется на Россию, но точный показатель ассоциация не раскрывает. Затраты на 5G составят более 70% общих расходов операторов, которые достигнут $39 млрд. Эта сумма не включает затраты на реализацию российскими операторами «закона Яровой» о хранении данных абонентов.

Регион СНГ в целом не будет в мировом авангарде развития 5G, прогнозирует GSMA. Первые запуски 5G ассоциация ожидает в 2020 году в России и Белоруссии, где уже появились тестовые зоны, в 2021-м — в Казахстане, в 2022-м — в Азербайджане, в 2023-м — в Армении, Грузии и Молдавии, в 2024-м — в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане и лишь в 2025-м — на Украине. К этому году общее количество подключений к 5G достигнет в регионе 53 млн, а проникновение — 13%. В России эти показатели составят 47 млн и 19% соответственно.

Операторы, в частности, будут вкладывать средства в создание хранилищ данных и развитие каналов связи, отмечает старший директор и глава отдела корпораций Fitch Ratings в России и СНГ Николай Лукашевич. Эти инвестиции также будут использоваться для замещения и поддерживания существующей инфраструктуры 4G и 3G, указывает он.

Операторы уже инвестируют в оборудование 5G-ready, готовое к настройке на новую технологию, но пока нет полноценного стандарта 5G, указывает заместитель директора Аналитического кредитного рейтингового агентства Александр Гущин. «Мы не видим роста капзатрат на фоне 5G. Мы видим текущее обновление мощностей с учетом того, что можно поставить совместимое оборудование. Назвать это инвестициями в 5G условно можно, но полноценные затраты начнутся с 2021 года»,— считает господин Гущин. По его мнению, рынок «пока что не созрел для 5G»: на технологию еще нет спроса. К тому же расчистка частот для 5G проходит тяжело, и операторы до конца не понимают, по какому сценарию будут развиваться сети — на базе единого инфраструктурного оператора либо у каждого будет своя инфраструктура, отмечает он. Наконец, для телеком-операторов основным вызовом в краткосрочной перспективе являются требования «закона Яровой», масштабы инвестиций на которые изначально были велики, а сейчас изменились, заключает эксперт.

МТС намерена инвестировать около 20 млрд руб. до 2025 года в развитие 5G в Московском регионе, напоминает ее представитель. Размер инвестиций в 5G будет зависеть от решения вопроса с частотами, отмечает представитель «Вымпелкома». «Однако уже сейчас в рамках программы "Москва Суперсити" сеть "Билайн" в столице на 94% модернизирована и готова к внедрению 5G в будущем»,— отметила она. Все будет зависеть от стоимости частот и инфраструктуры для развертывания 5G, говорит и представитель «МегаФона».

Представитель «Ростелекома» указывает, что подобные финансовые прогнозы будут отражены в «дорожной карте» по развитию сетей 5G, которая разрабатывается по трехстороннему соглашению между правительством РФ, «Ростелекомом» и «Ростехом». Ее разработка должна быть завершена до конца 2019 года.

Владислав Новый