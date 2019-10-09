Утюг использовали как спецсредство

В Саратовской области предъявлено обвинение троим сотрудникам полиции, которые, как считает следствие, пытали задержанного. Мужчина был доставлен в отделение по подозрению в краже. По версии следствия, там его били и прижигали ягодицы утюгом. Дело было возбуждено по материалам управления собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области. Сотрудники полиции задержаны. Следствие не сообщает, признают ли они вину.

Следственный отдел по Саратову регионального управления Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников МО МВД «Саратовский», которые, как полагает следствие, пытали задержанного мужчину в отделении полиции.

По версии следствия, ночью с 24 на 25 сентября трое полицейских, находясь в отделении полиции в Саратове, «при отсутствии законных оснований» избили 31-летнего мужчину, которого доставили в отдел как подозреваемого в хищении. Избиения продолжались ориентировочно с 23 часов вечера до 7 часов утра.

В прокуратуре Саратовской области сообщили, что помимо прочего полицейские «причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором».

По информации источников “Ъ”, сотрудники правоохранительных органов прижигали мужчине ягодицы утюгом.

По данным “Ъ”, в деле могут фигурировать Роман Борзиков и Алексей Ин. Как зовут третьего, пока неизвестно.

В СКР уточнили, что преступление было выявлено сотрудниками оперативно-разыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области. Сейчас трое подозреваемых в причастности к преступлению оперуполномоченных МО МВД «Саратовский» задержаны. Признают ли они вину, СКР не сообщает.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.

Как рассказали “Ъ” родственники потерпевшего, поздно вечером 24 сентября домой к его родителям пришли оперативники полиции с вопросом, где найти их сына, так как он якобы попал в ДТП.

Родители сообщили силовикам адрес в поселке Соколовый Саратовской области. Позже они выяснили, что аварии с участием автомобиля, которым пользуется их сын, не было, связаться с ним до утра родители не могли. Утром те же полицейские вместе с мужчиной приехали снова, чтобы провести обыск.

Как удалось выяснить “Ъ”, пострадавший подозревается в краже 145 тыс. руб. у своего знакомого, которая предположительно была совершена в ноябре прошлого года. Однако сам пострадавший утверждает, что действительно занял эти деньги у знакомого, но уже вернул их.

Пока полицейские проводили обыск в доме матери и отца потерпевшего, ему удалось сообщить родителям, что ночью его пытали, и показать ожоги на ягодицах. Родители вызвали скорую помощь, прибывший врач рекомендовал обратиться в судебно-медицинскую экспертизу. Находившиеся в это время в доме оперативники сами вызвались отвезти подозреваемого в медучреждение, однако этого не сделали и отпустили его возле здания ГУ МВД по Саратовской области. Мужчина обратился в находящийся поблизости Саратовский межобластной ожоговый центр, врачи которого сразу вызвали сотрудников СКР.

Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении.

Это второе преступление, предположительно совершенное полицейскими в Саратовской области с начала осени. Неделю назад было предъявлено обвинение двоим сержантам МО МВД «Вольский». Их обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 26 сентября около часа ночи сержанты полиции 22-летний Александр Гудков и 21-летний Юрий Граблин во время патрулирования одной из улиц города задержали 41-летнего пьяного жителя Вольска. Между ними и мужчиной возник конфликт, суть которого не уточняется. Сотрудники надели на мужчину наручники, отвезли его к кладбищу и избили, сообщает прокуратура области. Тело гражданина без признаков жизни утром возле городского кладбища обнаружили прохожие.

По данным проведенной экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого и массивной кровопотери. Оба полицейских арестованы, они признали вину.

Сергей Петунин, Саратов