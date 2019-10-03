02 октября, среда
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

Подробно

В ГУ МВД решили уволить как полицейских, так и их руководителей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сержанты проводили до кладбища

По подозрению в причинении смерти жителю Вольска задержаны полицейские

Коммерсантъ (Саратов) от

В Вольском районе Саратовской области двое сотрудников МВД обвиняются в избиении до смерти пьяного гражданина. У мужчины возник конфликт с сержантами полиции, которые надели на него наручники, вывезли в лесополосу к кладбищу и избили. Потерпевший скончался. В ГУ МВД области сообщили об увольнении из органов не только самих обвиняемых, но и их непосредственных руководителей. Правозащитники видят причины подобных случаев в деградации правоохранительной ­системы.


В Саратовской области двоим сержантам МО МВД России «Вольский» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий (п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 26 сентября около 01 часа ночи сержанты полиции 22летний Александр Гудков и 21летний Юрий Граблин во время патрулирования одной из улиц города задержали 41летнего пьяного жителя Вольска. Между ними и мужчиной возник конфликт, суть которого не уточняется. Стражи порядка надели на мужчину наручники, отвезли его к кладбищу и избили, сообщает прокуратура области. Тело гражданина без признаков жизни утром возле городского кладбища обнаружили прохожие.

По данным проведенной экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого, и массивной кровопотери.

Расследованием дела занимается СУ СКР по Саратовской области. В управлении уточнили, что с подозреваемыми ведутся следственные действия, мера пресечения пока не избрана.

В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что по поручению начальника главка Николая Трифонова началась служебная проверка. Принято решение об увольнении обвиняемых в преступлении сотрудников и их непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящего руководства.

Этот случай применения насилия полицейскими в отношении задержанных — не единичен. За последние три года трижды сообщалось об избиениях полицейскими Саратовской области граждан. В октябре 2016 года полицейский и его знакомые избили сотрудника производственной базы в Саратовском районе из-за возникшего между ними конфликта. Сотрудник полиции, на момент вынесения приговора уже уволенный из органов, получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В августе того же года полицейский при исполнении вместе с несовершеннолетним братом избили прохожего. Сотрудник МВД получил год колонии-поселения. В июне 2017го сообщалось о грубом задержании стражами порядка гражданина в гипермаркете «Лента» из-за неоплаченного товара — точилки для ножей.

Самый громкий случай применения насилия стражами порядка за последние 10 лет произошел в Ленинском районе Саратова. В 2009 году трое бывших сотрудников УВД Ленинского района были признаны виновными в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, и превышении должностных полномочий. Суд установил, что осенью 2008 года Дмитрий Карчагин, Денис Чуриков и Юрий Огольцов выбивали из задержанного Армена Гаспаряна признание в краже, которую он не совершал, после чего облили бензином и подожгли. Дело рассматривала коллегия присяжных. Они признали милиционеров виновными в преступлении, но «заслуживающими снисхождения». Подсудимые получили от 20 до 23 лет лишения свободы.

Руководитель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин считает, что основная причина подобных ситуаций заключается в том, что «полицейские не ассоциируют себя с народом». «В сознании современных стражей порядка они и народ — это две разные категории, в ­иерархии которых одна присматривает за другой. В их понимании, они нарушают закон, как им кажется, во благо народа, общества и, главное, своего начальства. В данном конкретном случае сержанты прекрасно понимали противоправный характер своих действий, но, допускаю, воображали себя общественными санитарами, которые „очищали“ город»,— предположил правозащитник.

Марина Ковалева


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя