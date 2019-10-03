Сержанты проводили до кладбища

В Вольском районе Саратовской области двое сотрудников МВД обвиняются в избиении до смерти пьяного гражданина. У мужчины возник конфликт с сержантами полиции, которые надели на него наручники, вывезли в лесополосу к кладбищу и избили. Потерпевший скончался. В ГУ МВД области сообщили об увольнении из органов не только самих обвиняемых, но и их непосредственных руководителей. Правозащитники видят причины подобных случаев в деградации правоохранительной ­системы.

В Саратовской области двоим сержантам МО МВД России «Вольский» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий (п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, 26 сентября около 01 часа ночи сержанты полиции 22летний Александр Гудков и 21летний Юрий Граблин во время патрулирования одной из улиц города задержали 41летнего пьяного жителя Вольска. Между ними и мужчиной возник конфликт, суть которого не уточняется. Стражи порядка надели на мужчину наручники, отвезли его к кладбищу и избили, сообщает прокуратура области. Тело гражданина без признаков жизни утром возле городского кладбища обнаружили прохожие.

По данным проведенной экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого, и массивной кровопотери.

Расследованием дела занимается СУ СКР по Саратовской области. В управлении уточнили, что с подозреваемыми ведутся следственные действия, мера пресечения пока не избрана.

В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что по поручению начальника главка Николая Трифонова началась служебная проверка. Принято решение об увольнении обвиняемых в преступлении сотрудников и их непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящего руководства.

Этот случай применения насилия полицейскими в отношении задержанных — не единичен. За последние три года трижды сообщалось об избиениях полицейскими Саратовской области граждан. В октябре 2016 года полицейский и его знакомые избили сотрудника производственной базы в Саратовском районе из-за возникшего между ними конфликта. Сотрудник полиции, на момент вынесения приговора уже уволенный из органов, получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В августе того же года полицейский при исполнении вместе с несовершеннолетним братом избили прохожего. Сотрудник МВД получил год колонии-поселения. В июне 2017го сообщалось о грубом задержании стражами порядка гражданина в гипермаркете «Лента» из-за неоплаченного товара — точилки для ножей.

Самый громкий случай применения насилия стражами порядка за последние 10 лет произошел в Ленинском районе Саратова. В 2009 году трое бывших сотрудников УВД Ленинского района были признаны виновными в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, и превышении должностных полномочий. Суд установил, что осенью 2008 года Дмитрий Карчагин, Денис Чуриков и Юрий Огольцов выбивали из задержанного Армена Гаспаряна признание в краже, которую он не совершал, после чего облили бензином и подожгли. Дело рассматривала коллегия присяжных. Они признали милиционеров виновными в преступлении, но «заслуживающими снисхождения». Подсудимые получили от 20 до 23 лет лишения свободы.

Руководитель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин считает, что основная причина подобных ситуаций заключается в том, что «полицейские не ассоциируют себя с народом». «В сознании современных стражей порядка они и народ — это две разные категории, в ­иерархии которых одна присматривает за другой. В их понимании, они нарушают закон, как им кажется, во благо народа, общества и, главное, своего начальства. В данном конкретном случае сержанты прекрасно понимали противоправный характер своих действий, но, допускаю, воображали себя общественными санитарами, которые „очищали“ город»,— предположил правозащитник.

Марина Ковалева