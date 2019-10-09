AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Zundao Group станет оператором магазина. Компания вместе с «Рустоном» будет заниматься вопросами, связанными с таможней и сертификацией товаров. Zundao Group сотрудничает с Xiaomi, ILIFE, Toshiba, RealMe, Meizu, Maibenben, Romoss, Eaget, DJI и другими компаниями.

Ранее AliExpress начала продажу ювелирных изделий на Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov. Платформа также организовала продажу автомобильных товаров с российского склада. Первыми партнерами маркетплейса в этой категории на российском рынке стали «Газпром нефть» с маслами G-Energy, производитель автомобильных ламп Philips и магазин автотоваров Euroauto.

Подробнее о положении компании в России читайте в материале “Ъ” «AliExpress прописали в России».