AliExpress прописали в России

Создание совместного предприятия Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) «AliExpress Россия» позволит нарастить долю маркетплейса на российском рынке e-commerce, ожидают его участники. До сделки Alibaba уже была близка к потолку по трафику в России, а пользовательская база Mail.ru Group позволит ей расширить аудиторию. Неясны пока вопросы развития логистической инфраструктуры: СП потребуется большая сеть распределительных центров, считают эксперты.
5 июня участники сделки по созданию совместного предприятия «AliExpress Россия» согласовали ее условия. СП оценили в $2 млрд.
Подписание соглашения не означает фактического закрытия сделки, но является переходом к следующему этапу, поясняет источник, близкий к одной из сторон. По его словам, совместное предприятие, вероятно, будет создано в российской юрисдикции. По официальным данным, компания также получит двух гендиректоров: одного назначит Alibaba Group, второго — Mail.ru Group.The Bell со ссылкой на источники сообщил, что от Alibaba управлять бизнесом, скорее всего, будет глава компании в России Лю Вэй (это подтверждает и источник “Ъ”), а от Mail.ru Group — первый замгендиректора компании Дмитрий Сергеев. Стороны это не комментируют.
«Глобально получается мощный игрок с изобилием товаров, которое предоставляет Alibaba, и трафиком, который предоставит со своих сервисов Mail.ru Group. До сделки Alibaba в России уже была близка к потолку по трафику»,— рассуждает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, локальное направление «AliExpress Россия» сосредоточится на создании распределительных центров по стране, а трансграничное — на логистике. Потенциально интересным направлением для развития партнерства он также называет сервис «Юла» Mail.ru Group.
В назначении двух гендиректоров опрошенные “Ъ” эксперты пока не видят потенциала для конфликтов. «Думаю, что схема с двумя СЕО — на переходный период. Дальше все же стороны найдут кандидата, который всех удовлетворит»,— рассуждает собеседник на российском рынке e-commerce. Он добавляет, что, несмотря на подписание соглашения, не все детали ясны. «Не очень понятный момент: будет ли СП развивать логистическую инфраструктуру, которая является обязательным условием для проекта такого масштаба, или этим займется Cainiao (логистическая компания Alibaba Group.— “Ъ”), которая в периметр сделки не вошла»,— говорит он.
В Китае Alibaba Group пыталась закрепиться в сфере social media, но там «гегемония Tencent», объясняет собеседник приобретение китайским холдингом акций Mail.ru Group. «В целом группа верит в синергию social и e-commerce, думаю, что отсюда и желание инвестировать в Mail.ru Group как лидера в этом сегменте в России»,— считает он. Кроме того, это может означать более глубокую интеграцию в рамках партнерства, полагает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «Mail.ru Group — это широкий срез всего российского интернета. По сути, Alibaba получает 10% в большой доле рунета»,— поясняет он. Господин Либин также отмечает, что Mail.ru Group при сравнительно небольшой доле в СП получила право назначить одного из гендиректоров, что свидетельствует о большом операционном весе.
Сделка между Alibaba Group, «МегаФоном», Mail.Ru Group и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) должна стать «грандиозной» для российского рынка, полагают аналитики. Хотя точная структура СП стоимостью около $2 млрд пока не до конца понятна, оно, как ожидается, будет главным конкурентом создающегося на основе «Яндекс.Маркета» бизнеса «Яндекса» и Сбербанка и подстегнет развитие всего российского рынка e-commerce, уже оценивающегося в 1 трлн руб. Сделка может повлиять и на регулирование трансграничной торговли: так, уже обсуждается освобождение отправлений между частными лицами от планируемых пошлин.
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