AliExpress прописали в России

Создание совместного предприятия Alibaba Group, «МегаФона», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) «AliExpress Россия» позволит нарастить долю маркетплейса на российском рынке e-commerce, ожидают его участники. До сделки Alibaba уже была близка к потолку по трафику в России, а пользовательская база Mail.ru Group позволит ей расширить аудиторию. Неясны пока вопросы развития логистической инфраструктуры: СП потребуется большая сеть распределительных центров, считают эксперты.

5 июня участники сделки по созданию совместного предприятия «AliExpress Россия» согласовали ее условия. СП оценили в $2 млрд.

Alibaba Group в рамках сделки инвестирует $100 млн и передаст СП все связанные с Россией операции холдинга, получив 55,7% капитала и 49,9% голосующих прав в «AliExpress Россия».

РФПИ вложит $100 млн в обмен на 5% в капитале «AliExpress Россия» (1,1% голосов) и получит опцион на выкуп еще 7,9% у Alibaba Group за $194 млн.

«МегаФон» передаст Alibaba Group 10% в Mail.ru Group и получит 24,3% капитала и 30,3% голосов в «AliExpress Россия».

Наконец, Mail.ru Group передаст СП маркетплейс Pandao и вложит $182 млн в обмен на 15% в капитале и 18,7% голосов.

Подписание соглашения не означает фактического закрытия сделки, но является переходом к следующему этапу, поясняет источник, близкий к одной из сторон. По его словам, совместное предприятие, вероятно, будет создано в российской юрисдикции. По официальным данным, компания также получит двух гендиректоров: одного назначит Alibaba Group, второго — Mail.ru Group.The Bell со ссылкой на источники сообщил, что от Alibaba управлять бизнесом, скорее всего, будет глава компании в России Лю Вэй (это подтверждает и источник “Ъ”), а от Mail.ru Group — первый замгендиректора компании Дмитрий Сергеев. Стороны это не комментируют.

«Глобально получается мощный игрок с изобилием товаров, которое предоставляет Alibaba, и трафиком, который предоставит со своих сервисов Mail.ru Group. До сделки Alibaba в России уже была близка к потолку по трафику»,— рассуждает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. По его мнению, локальное направление «AliExpress Россия» сосредоточится на создании распределительных центров по стране, а трансграничное — на логистике. Потенциально интересным направлением для развития партнерства он также называет сервис «Юла» Mail.ru Group.

В назначении двух гендиректоров опрошенные “Ъ” эксперты пока не видят потенциала для конфликтов. «Думаю, что схема с двумя СЕО — на переходный период. Дальше все же стороны найдут кандидата, который всех удовлетворит»,— рассуждает собеседник на российском рынке e-commerce. Он добавляет, что, несмотря на подписание соглашения, не все детали ясны. «Не очень понятный момент: будет ли СП развивать логистическую инфраструктуру, которая является обязательным условием для проекта такого масштаба, или этим займется Cainiao (логистическая компания Alibaba Group.— “Ъ”), которая в периметр сделки не вошла»,— говорит он.

В Китае Alibaba Group пыталась закрепиться в сфере social media, но там «гегемония Tencent», объясняет собеседник приобретение китайским холдингом акций Mail.ru Group. «В целом группа верит в синергию social и e-commerce, думаю, что отсюда и желание инвестировать в Mail.ru Group как лидера в этом сегменте в России»,— считает он. Кроме того, это может означать более глубокую интеграцию в рамках партнерства, полагает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. «Mail.ru Group — это широкий срез всего российского интернета. По сути, Alibaba получает 10% в большой доле рунета»,— поясняет он. Господин Либин также отмечает, что Mail.ru Group при сравнительно небольшой доле в СП получила право назначить одного из гендиректоров, что свидетельствует о большом операционном весе.

Дмитрий Шестоперов