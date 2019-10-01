AliExpress прошла огранку

Китайская AliExpress выходит в сегмент ювелирных изделий, ее первыми партнерами стали ритейлеры Sunlight и Sokolov. Онлайн-продажи украшений из драгоценных металлов и камней ежегодно растут более чем вдвое, такие товары уже представлены на Wildberries, Ozon и Lamoda. Но дистанционная торговля пока не легализована правительством и может грозить блокировкой сайтов магазинов.

AliExpress начала продажу ювелирных изделий на Tmall в партнерстве с сетями Sunlight и Sokolov, рассказал представитель площадки в России. В ассортименте онлайн-магазинов более 10 тыс. товаров, в том числе изделия из золота, серебра и драгоценных камней. Оформление и доставку будут осуществлять продавцы с привлечением «крупнейших курьерских сервисов», добавили в компании.

Бижутерия давно пользуется «огромным спросом» у покупателей при заказе из-за границы, отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

Теперь, по его словам, у площадки появляется «возможность стать одними из пионеров в онлайн-продажах ювелирных изделий».

Крупные онлайн-ритейлеры Wildberries, Lamoda, Ozon уже торгуют украшениями из драгоценных металлов и камней. С момента запуска категории ювелирных изделий на Ozon в феврале продажи ежемесячно росли на 40%, а с июля — уже на 70% в месяц, сообщила директор по развитию бизнеса в Ozon Илоанга Ершова. В этом сегменте на площадке представлено около 15 тыс. товарных наименований, добавила она.

У россиян есть запрос на покупку ювелирных изделий онлайн, пришла к выводу Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) в начале прошлого года. В 2016 году через интернет продавался 1% таких товаров, всего примерно на 1,8 млрд руб., в 2017 году — 3% (5,6 млрд руб.), а прогноз на 2018 год исходил из доли в 7%, или 14 млрд руб.

Спрос на ювелирные украшения в онлайне растет, подтверждает директор по маркетингу «Бронницкого ювелира» Наталья Шумилина. «Наши продажи через интернет составляют порядка 10–15% от всего оборота. Каждый год фиксируем прирост этого сегмента»,— утверждает она.

Партнерство с AliExpress даст доступ российским ювелирным компаниям на внешние рынки и увеличит онлайн-продажи украшений в России, рассчитывает госпожа Шумилина.

По ее словам, «Бронницкий ювелир» также планирует заключить партнерство с крупным онлайн-игроком.

Но есть и правовая коллизия. «В президентском указе 1992 года драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них отнесены к товарам, ограниченным в свободном обороте. Но согласно Гражданскому кодексу все подобные ограничения могут устанавливаться только законом, а не указом. А закон о драгметаллах, в свою очередь, прямо не запрещает онлайн-продажу таких товаров»,— поясняет глава АКИТ Артем Соколов.

Летом в правительстве вернулись к идее легализации дистанционной торговли ювелирными изделиями. В июле Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила продажи товаров дистанционным способом», который разрешит дистанционную торговлю ювелирными изделиями. Проект получил положительный отзыв Минэкономики, но пока само постановление еще прорабатывается, уточнили “Ъ” в пресс-службе Минфина.

Если российские исполнительные органы будут действовать в соответствии с законом, то за реализацию ювелирных изделий Tmall грозит блокировка, категоричен управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. Продажа ювелирных изделий и драгоценностей через онлайн-площадки находится в серой зоне и создает юридические риски для предпринимателей, соглашается партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. В свое время широко, добавляет она, обсуждалось решение о блокировке karatov.ru, по аналогичным основаниям под риском ограничения доступа оказался и сайт valtera.ru, хотя многие бренды и сайты не сталкивались с претензиями или попытками блокировки.

Дмитрий Шестоперов