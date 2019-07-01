Китай опять зовут к столу

США и Китай возобновят торговые переговоры, при этом введение пошлин на остающийся объем китайского импорта в размере около $325 млрд будет отложено, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «двадцатки» в Осаке. Эксперты, впрочем, указывают на сохранение разногласий по основным вопросам, включая защиту интеллектуальной собственности и объемы господдержки, и не исключают очередного обострения спора.

«Мы возобновим переговоры с того места, где остановились в прошлый раз»,— заявил Дональд Трамп в субботу после двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в японской Осаке. По его словам, Китай пообещал нарастить закупки продовольствия из США, тогда как американская сторона пока не будет поднимать пошлины на остающийся объем импорта из Китая, составляющий около $325 млрд. Сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд, из которых $110 млрд приходятся на экспорт США в Китай.

Переговоры касались и ситуации вокруг телекоммуникационной компании Huawei — с нее могут быть частично сняты ограничения, связанные с попаданием в черный список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности (нахождение в нем означает, что продажи американских комплектующих и технологий возможны только с одобрения администрации США). Данное решение вызвало недовольство самих поставщиков, признал Дональд Трамп.

Представители китайской стороны, впрочем, более сдержанно оценили ход переговоров. По сообщению китайского МИДа, Си Цзиньпин заявил на встрече с Дональдом Трампом, что Китай «искренне рассчитывает на продолжение переговоров, но на условиях равенства и взаимного уважения». Напомним, предыдущий раунд завершился в начале мая повышением пошлин на импорт из Китая в размере $200 млрд с 10% до 25%. Китай в ответ повысил пошлины на импорт из США в объеме около $60 млрд. Пошлины в прежнем размере (10%) действовали с сентября 2018-го, после личной встречи с Си Цзиньпином в ноябре, их повышение было заморожено, однако в мае Дональд Трамп обвинил китайских переговорщиков в попытках изменить условия по уже согласованным положениям соглашения.

В финальном коммюнике «двадцатки» все участники отметили растущие риски для глобальной экономики, связанные с торговыми и геополитическими разногласиями. Помимо этого главы стран указали на важность реформы ВТО (США блокируют назначение новых судей в апелляционном органе), утвердили принципы развития искусственного интеллекта и инициативу по свободному перемещению данных, а также пообещали к 2020 году принять общие рекомендации по налогообложению в цифровой экономике. Глава МВФ Кристин Лагард, в свою очередь, предупредила о вхождении в «сложный период» в мировой экономике на фоне ослабления инвестиций и существенного замедления торговли. «Несмотря на возобновление переговоров, действующие тарифы ограничивают рост, а неразрешенные вопросы повышают неопределенность относительно будущего»,— указала она.

«Вряд ли сторонам удалось снять ключевые разногласия, из-за которых переговоры остановились в мае — по доступу к технологиям, господдержке и защите интеллектуальной собственности, мерам соблюдения соглашения»,— отмечают аналитики ING Bank. В Capital Economics также не исключают возможного обострения спора, в том числе и обложения пошлинами оставшегося объема импорта. «Сейчас достичь сделки будет сложнее, чем после двусторонней встречи в ноябре, так как позиции сторон стали жестче»,— полагают в центре. В International Institute of Finance, в свою очередь, отмечают риски возникновения пузырей на фоне сохранения мягкой монетарной политики (ФРС США на прошлой неделе допустила снижение ставок при сохранении неопределенности в экономике). Поиск более высокой доходности уже привел к росту соотношения цены акций к прибыли в индексе S&P за последний месяц на 6%, стоимость биткойна выросла на 40% всего за неделю, указали в институте.

Татьяна Едовина