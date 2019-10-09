Администрация президента Турции призвала игнорировать новости о начале военной операции в Сирии

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призывает игнорировать сообщения СМИ о начали военной операции в Сирии. До этого Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что турецкие военные пересекли границу Сирии недалеко от городов Тель-Абьяда и Рас-эль-Айна.

«Некоторые СМИ сообщают о том, что операция на севере Сирии уже началась. Это не соответствует действительности. Она еще не началась. Подобные новости нужно игнорировать до тех пор, пока не появится официальное сообщение на эту тему»,— сообщил «РИА Новости» источник в администрации господина Эрдогана.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что турецкая сторона проинформирует все причастные страны о готовящейся операции ВС республики в Сирии. «Эта операция будет важна для стабильности и безопасности региона»,— подчеркнул он.

Напомним, в конце августа президент Турции заявил, что в случае, если Вашингтон будет затягивать с формированием зоны безопасности к востоку от Евфрата, о которой между странами была договоренность, Анкара начнет военную операцию против курдов. В начале октября господин Эрдоган объявил о готовности начать военную операцию на территории к востоку от Евфрата. Вашингтон отказался от участия в совместной военной операции. Позже стало известно, что США выводят своих военнослужащих с северо-востока Сирии. Курдские формирования на севере Сирии обвинили США в предательстве.

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