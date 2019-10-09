BMW показала M-версии 8-Series Gran Coupe

BMW M8 Competition Gran Coupe. Фото: BMW

BMW M8 Competition Gran Coupe. Фото: BMW

BMW M8 Competition Gran Coupe. Фото: BMW

BMW M8 Competition Gran Coupe. Фото: BMW

От базового BMW 8-Series Gran Coupe новинки внешне отличаются особым аэродинамическим обвесом, расширенными колесными арками и новыми колесными дисками. В салоне появились новые руль и сиденья, иной селектор автоматической коробки передач и цифровая панель приборов со специальным оформлением.

Технически M-версии повторяют показанные ранее купе и кабриолет BMW M8 — M8 Gran Coupe оснащается 600-сильным 4,4-литровым турбированным бензиновым V8, а M8 Competition Gran Coupe получила 625-сильный вариант двигателя. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive, который имеет заднеприводный режим.

Модификации M8 отличаются спортивной адаптивной подвеской, перенастроенными электронными системами, рулевым управлением и модернизированными тормозами. Также предусмотрены особые M-режимы работы агрегатов и возможность создания собственный вариантов настроек.

В продажу BMW M8 Gran Coupe и BMW M8 Competition Gran Coupe поступят весной 2020 года. Напомним, премьера BMW 8-Series Gran Coupe состоялась в июне 2019 года.