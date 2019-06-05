BMW представила семейство моделей M8

BMW M8 Competition и BMW M8 Competition Convertible. Фото: BMW

BMW M8 Competition. Фото: BMW

BMW M8 Competition. Фото: BMW

BMW M8 Competition. Фото: BMW

BMW M8 Competition Convertible. Фото: BMW

BMW M8 Competition Convertible. Фото: BMW

BMW M8 Competition Convertible. Фото: BMW

Спорткары M8 оснащаются 600-сильным 4,4-литровым турбированным бензиновым V8, а M8 Competition получила 625-сильный вариант двигателя. Оба мотора сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом xDrive, который имеет заднеприводный режим.

Модификации M8 отличаются спортивной адаптивной подвеской, перенастроенными электронными системами и рулевым управлением, модернизированными тормозами. Также предусмотрены особые M-режимы работы агрегатов и возможность создания собственный вариантов настроек.

Новые модели получили спортивный аэродинамический обвес, новые колесные диски, особый декор интерьера, включающий в себя спортивные сиденья, руль, специальное оформление панели приборов, рычаг коробки передач и M-логотипы.

Публичный дебют BMW M8 состоится в Мюнхене в рамках мероприятия #NextGen. Выход моделей на рынок запланирован на осень 2019 года.