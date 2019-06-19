BMW представила 8-Series Gran Coupe

BMW 8-Series Gran Coupe. Фото: BMW

BMW 8-Series Gran Coupe. Фото: BMW

BMW 8-Series Gran Coupe. Фото: BMW

Автомобиль построен на платформе купе BMW 8-Series, но отличается увеличенной на 20 см колесной базой и новым четырехдверным кузовом увеличенной ширины. Это позволило сделать более просторным салон, вмещающий до пяти человек. Объем багажника превышает 400 литров. По комплектации и опциям Gran Coupe идентичен остальным версиям модели.

Предусмотрены несколько вариантов мотора. Версии 840i и 840i xDrive оснащаются 340-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором, для 840d xDrive предусмотрен 320-сильный 3-литровый турбодизель, а флагманский вариант M850i xDrive комплектуется 530-сильным 4,4-литровым турбированным V8. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом (заднеприводное исполнение предусмотрено только для варианта 840i).

В продажу новая BMW 8-Series Gran Coupe поступит в сентябре 2019 года. Позже подготовят спортивную модификацию M8 — сейчас такая версия есть только у купе и кабриолета.