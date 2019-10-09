Еще один фигурант дела «Нового величия» отпущен домой

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела о «Новом величии» Павлу Ребровскому, отпустив его под подписку о невыезде. Ранее господин Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, после чего Люблинский суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима за организацию экстремистского сообщества. С ходатайством о пересмотре приговора обратилась прокуратура Москвы, сославшаяся на нарушение господином Ребровским соглашения со следствием: осужденный заявил, что оговорил себя и других фигурантов дела под давлением следователей. Теперь дело будет рассмотрено заново в первой инстанции. Адвокаты предполагают, что дело могут объединить с общим процессом дела о «Новом величии», по которому проходят еще восемь фигурантов, тогда его рассмотрение начнется заново.

В начале апреля 2019 года Павел Ребровский, один из десяти обвиняемых по делу о создании экстремистской организации «Новое величие», пошел на сделку со следствием. Фигурант признал вину в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК) и дал показания против других его участников. Дело господина Ребровского было выделено в отдельное производство, и 29 апреля судья Люблинского районного суда Елена Булучевская приговорила его к двум с половиной годам колонии общего режима. В июле 2019 года во время судебного допроса по основному процессу «Нового величия» Павел Ребровский, выступая в качестве свидетеля, отказался от ранее данных показаний. Он заявил, что давал их под давлением следователя, который «принес на подпись готовые показания» и угрожал статьей о терроризме. Господин Ребровский подтвердил сказанное ранее другими подсудимыми дела «Нового величия».

В сентябре и. о. прокурора ЗАО Москвы Сослан Хубулов обратился в Мосгорсуд с ходатайством о пересмотре приговора, заявив, что господин Ребровский не исполнил обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. «Прокурор при этом просил оставить Ребровского в СИЗО»,— заявил “Ъ” адвокат подсудимого Иван Сустин. Защита ходатайствовала об отмене приговора «по причине самооговора подсудимым», а самого господина Ребровского просила отпустить под подписку о невыезде.

Судебная коллегия Мосгорсуда пошла навстречу адвокатам: подсудимого отпустили из аквариума в зале заседания. Уголовное дело Павла Ребровского направлено на новое рассмотрение в Люблинский суд.

«Мы получим мотивировочную часть решения суда через несколько дней,— объяснил “Ъ” господин Сустин.— Только тогда станет ясно, лег в основу решения самооговор или же результаты прокурорской проверки». «Повторное рассмотрение в Люблинском суде должно проходить "в ином составе судей". Дальше два варианта: либо Люблинский суд будет рассматривать дело Ребровского отдельно от основного дела, либо оба дела будут возвращены прокурору и объединены»,— продолжил он.

Напомним, что еще один обвиняемый по этому делу Рустам Рустамов также заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов. Господин Рустамов получил срок два года колонии общего режима условно. Сейчас по делу «Нового величия» проходят еще восемь фигурантов. В Люблинском суде показания дают свидетели стороны обвинения. В частности, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУ Уголовного розыска МВД России Юрий Испанцев рассказал, что в феврале 2018 года под видом желающего вступить в организацию посетил одну встречу в «штабе». По словам господина Испанцева, на ней шесть участников движения обсуждали программу, смену власти в России, дизайн протестных листовок и сопротивление полиции на митингах. На вопросы адвокатов, какими именно методами члены сообщества собирались свергать власть, господин Испанцев ответить не смог. Свидетель добавил, что был только «исполнителем» и записанные на встрече разговоры хранятся на видео- и аудионосителях.

«Если дело Ребровского объединят с основным процессом, всех свидетелей будут допрашивать заново. Ведь Ребровский не имел возможности допросить ни Расторгуева (Максим Расторгуев — оперативник уголовного розыска, допрошенный 1 октября.— “Ъ”), ни Испанцева, ни других свидетелей»,— пояснил “Ъ” Максим Пашков, адвокат одной из обвиняемых по делу Марии Дубовик.

Следующее заседание по основному процессу пройдет в Люблинском суде 10 октября. Теперь сторона защиты ожидает допроса ключевого свидетеля обвинения Руслана Д., который, по мнению адвокатов, как внедренный агент спецслужб спровоцировал создание организации. По словам господина Пашкова, сторона защиты собирается ходатайствовать «о раскрытии личности Руслана Д.».

Елизавета Михальченко, Мария Старикова