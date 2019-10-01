«На экстремистскую организацию материала пока не хватает»

1 октября в суде по уголовному делу о «Новом величии» допросили оперативника уголовного розыска Максима Расторгуева. В феврале 2018 года, когда следователи заподозрили организацию в экстремизме, господин Расторгуев познакомился с ее участниками и посетил несколько устроенных ими встреч. На заседании в Люблинском суде он вспомнил, как фигуранты учились делать «коктейли Молотова», но затруднился подробно раскрыть содержание их разговоров. По мнению защиты, это говорит о том, что у следствия не хватает материалов для обвинения фигурантов дела в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ).

Оперативника уголовного розыска Максима Расторгуева должны были допросить еще 10 сентября, но он явился в Люблинский суд только 1 октября. Пока его ждали, прошли три заседания, на которых прокурор Рустам Иванов зачитал переписку участников движения в Telegram-чате «Клуб любителей растений» и показал шестичасовое видео, снятое скрытой камерой в пуговице куртки ключевого свидетеля обвинения Руслана Д. в феврале 2018 года на пустыре в Подмосковье, куда несколько участников организации ездили, по версии следствия, учиться стрелять. «Эти видеозаписи были скучнейшим в моей жизни кино,— рассказал “Ъ” адвокат участницы движения Марии Дубовик Максим Пашков.— Сначала они долго ехали, стреляли в круглые и квадратные мишени и обсуждали, как их ставить. Никто не говорил, что представляет, как стреляет в полицейских — эти записи вообще ничего не показали».

Оперативник Максим Расторгуев на сегодняшнем заседании давал показания «в условиях, исключающих видимость»: на вопросы участников процесса он отвечал по громкой связи, находясь в другой комнате.

Таким образом провести допрос попросил гособвинитель, мотивировав это тем, что визуализация может помешать дальнейшей карьере оперативного сотрудника. С точки зрения закона, по словам господина Пашкова, это основание «не выдерживает критики»: в ч. 5 ст. 278 УПК только угроза безопасности может служить основанием для таких условий.

Во время допроса оперативник рассказал, что в феврале 2018 года ему дали распоряжение о внедрении в организацию, участники которой предположительно занимаются «экстремистской деятельностью» и «участвуют в несогласованных митингах». Господин Расторгуев начал общаться с участниками организации в Telegram и несколько раз виделся с участниками лично. Он присутствовал на встречах, на которых, по его словам, где обсуждались устав организации, политика, «иногда участие в митингах», музыка и необходимость «почистить свои дома от экстремистских материалов».

Также свидетель рассказал, что дважды, взяв с собой скрытую камеру и диктофон, ездил с фигурантами дела в Подмосковье, где они «учились делать коктейли Молотова».

При этом, отвечая на вопросы адвокатов, оперативник не смог вспомнить, о чем именно говорили на собраниях конкретные участники: «Я не смог выжать из него больше, чем то, что они ругали президента,— сказал “Ъ” господин Пашков.— На вопросы о том, почему началась оперативная разработка, он тоже точно не ответил. Из сказанного, следует, что разрабатывать их начали, потому что они были оппозиционно настроены и ругали Путина. Можно сделать вывод, что разработка началась по мотивам политического преследования, и для того, чтобы сделать из "Нового величия" экстремистскую организацию, материала пока не хватает».

Следующее заседание по «Новому величию» пройдет 3 октября. Ожидается, что теперь будут допрошены внедрившийся в организацию полицейский Юрий Испанцев и сотрудник спецслужб Руслан Д.. Последний, как утверждает защита, подтолкнул подсудимых к созданию организации и написал устав экстремистского сообщества. Напомним, десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ), восемь из них остаются под следствием.

Елизавета Михальченко