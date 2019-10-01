«На экстремистскую организацию материала пока не хватает»

1 октября в суде по уголовному делу о «Новом величии» допросили оперативника уголовного розыска Максима Расторгуева. В феврале 2018 года, когда следователи заподозрили организацию в экстремизме, господин Расторгуев познакомился с ее участниками и посетил несколько устроенных ими встреч. На заседании в Люблинском суде он вспомнил, как фигуранты учились делать «коктейли Молотова», но затруднился подробно раскрыть содержание их разговоров. По мнению защиты, это говорит о том, что у следствия не хватает материалов для обвинения фигурантов дела в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ).
Оперативника уголовного розыска Максима Расторгуева должны были допросить еще 10 сентября, но он явился в Люблинский суд только 1 октября. Пока его ждали, прошли три заседания, на которых прокурор Рустам Иванов зачитал переписку участников движения в Telegram-чате «Клуб любителей растений» и показал шестичасовое видео, снятое скрытой камерой в пуговице куртки ключевого свидетеля обвинения Руслана Д. в феврале 2018 года на пустыре в Подмосковье, куда несколько участников организации ездили, по версии следствия, учиться стрелять. «Эти видеозаписи были скучнейшим в моей жизни кино,— рассказал “Ъ” адвокат участницы движения Марии Дубовик Максим Пашков.— Сначала они долго ехали, стреляли в круглые и квадратные мишени и обсуждали, как их ставить. Никто не говорил, что представляет, как стреляет в полицейских — эти записи вообще ничего не показали».
Таким образом провести допрос попросил гособвинитель, мотивировав это тем, что визуализация может помешать дальнейшей карьере оперативного сотрудника. С точки зрения закона, по словам господина Пашкова, это основание «не выдерживает критики»: в ч. 5 ст. 278 УПК только угроза безопасности может служить основанием для таких условий.
Во время допроса оперативник рассказал, что в феврале 2018 года ему дали распоряжение о внедрении в организацию, участники которой предположительно занимаются «экстремистской деятельностью» и «участвуют в несогласованных митингах». Господин Расторгуев начал общаться с участниками организации в Telegram и несколько раз виделся с участниками лично. Он присутствовал на встречах, на которых, по его словам, где обсуждались устав организации, политика, «иногда участие в митингах», музыка и необходимость «почистить свои дома от экстремистских материалов».
При этом, отвечая на вопросы адвокатов, оперативник не смог вспомнить, о чем именно говорили на собраниях конкретные участники: «Я не смог выжать из него больше, чем то, что они ругали президента,— сказал “Ъ” господин Пашков.— На вопросы о том, почему началась оперативная разработка, он тоже точно не ответил. Из сказанного, следует, что разрабатывать их начали, потому что они были оппозиционно настроены и ругали Путина. Можно сделать вывод, что разработка началась по мотивам политического преследования, и для того, чтобы сделать из "Нового величия" экстремистскую организацию, материала пока не хватает».
Следующее заседание по «Новому величию» пройдет 3 октября. Ожидается, что теперь будут допрошены внедрившийся в организацию полицейский Юрий Испанцев и сотрудник спецслужб Руслан Д.. Последний, как утверждает защита, подтолкнул подсудимых к созданию организации и написал устав экстремистского сообщества. Напомним, десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ), восемь из них остаются под следствием.
Ключевой фигурант дела движения «Новое величие» Родион Зелинский опознан всеми обвиняемыми как Руслан Данилов (он же, согласно показаниям подсудимых, «Руслан Д., сотрудник спецслужб, провокатор и автор устава организации»).
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