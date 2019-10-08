«Россия» сократит число рейсов из Шереметьево

Авиакомпания «Россия» передаст три своих Boeing-737 «Аэрофлоту» и четыре аналогичных лайнера «Победе» и сократит число рейсов из аэропорта Шереметьево, сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-службы «Аэрофлота» и «России». «Россия» перестанет летать из Шереметьево в Сочи и Минеральные Воды и в другие горда юга страны, Оренбург и Париж.

«С учетом перераспределения самолетов “России” между компаниями группы развитие среднемагистральной маршрутной сети компании сосредоточится в петербургском аэропорту Пулково»,— заявили в пресс-службе.

В «России» объяснили, что компания вместо Boeing-737 купит семь Airbus 320, они и будут летать из аэропорта Санкт-Петербурга. «Аэрофлот» планирует перевезти полученные от «России» самолеты в Красноярск, где с марта 2020 года начнет работу новый хаб.

Ранее управляющая компания петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) предупредила авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга в размере 123 млн руб.

Подробнее о ситуации — “Ъ” «Пулково готовится приземлить “Россию”».