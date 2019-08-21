Аэропорт Пулково предупредил «Россию» о возможном прекращении обслуживания

Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) предупредила авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга в размере 123 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию. Управляющая компания добавила, что по новому порядку оказания услуг право на оплату могут получить только авиаперевозчики, показавшие в 2018 году 10-процентный рост пассажиропотока к предыдущему году.

«После тщательного расследования авиакомпанией причин появления этой задолженности выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера и базового перевозчика, на которого приходится 29,6% от объема перевозки пассажиров, предоплату»,— сказал представитель авиакомпании «Россия». По его словам, согласно полученной от управляющей компании информации, просроченная задолженность перевозчика составила якобы 123 млн руб. В июле же речи о задолженности перед аэропортом не шло.

ВВСС сообщила ТАСС, что с 1 августа 2019 года Пулково изменил условия обслуживания авиакомпаний, в частности был добавлен в соответствующий договор пункт о том, что право на оплату услуг по факту может получить только та авиакомпания, которая показала в прошлом году 10-процентный рост пассажиропотока по отношению к предыдущему году. Если же оплата не будет предоставлена, то ВВСС может приостановить обслуживание рейса авиакомпании. Также управляющая компания заявила, что обладает правом требовать предоплату в случае просрочки платежей.