Пулково готовится приземлить «Россию»

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) известила авиакомпанию «Россия» о возможной приостановке обслуживания рейсов. После перевода аэропортом обслуживания перевозчиков на предоплату у «России» образовался долг в размере 123 млн руб., что формально дает ВВСС право остановить вылет самолетов компании из Пулково. В «России» не готовы идти на уступки аэропорту. Эксперт говорит, что теоретически заменить «Россию» можно, но с потерей темпа роста пассажиропотока Пулково.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» готова приостановить обслуживание своей базовой авиакомпании «Россия» (дочерняя структура «Аэрофлота») из-за задолженности в размере 123 млн руб., пишет ТАСС. “Ъ” подтвердили информацию в авиакомпании и аэропорту. «Договорными отношениями между авиакомпаниями и аэропортом Пулково предусмотрена возможность приостановления обслуживания рейсов в связи с задолженностью перевозчиков. На сегодняшний день решения о приостановке обслуживания рейсов авиакомпании “Россия” ВВСС не принимали»,— уточнили в управляющей компании Пулково.

По словам источников “Ъ” в отрасли, с начала августа изменились условия обслуживания перевозчиков в аэропорту. ВВСС перешла на предоплату при предоставлении услуг.

В «России» отметили, что изменение условий произошло в одностороннем порядке. «Согласно полученной 2 августа от ВВСС информации, просроченная задолженность авиакомпании составила якобы 123 млн руб., тогда как в июле ни о какой задолженности перед базовым аэропортом речи не велось. После тщательного расследования авиакомпанией причин появления этой задолженности выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера и базового перевозчика, на которого приходится 29,6% объема перевозки пассажиров, предоплату. До этой ситуации авиакомпания не допускала просрочек платежей и выполняла все условия договора»,— подчеркивают в авиакомпании.

Аэропорт 8 августа в письменной форме известил авиакомпанию о возможном прекращении обслуживания рейсов.

«Подобными действиями менеджмент оператора аэропорта Пулково нивелирует усилия прошлых лет, которые были предприняты совместно с базовым перевозчиком по развитию маршрутной сети и увеличению пассажиропотока из Северной столицы. В целях недопущения со стороны ВВСС срыва процесса обслуживания своих рейсов, а значит, выполнения обязательств перед пассажирами в Санкт-Петербурге менеджмент и юридическая служба авиакомпании “Россия” продолжат предпринимать все доступные законом действия»,— добавили в авиакомпании.

Источники “Ъ” говорят, что 123 млн руб.— сумма предоплаты авиакомпании за услуги аэропорта за декаду. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, пересмотр условий обслуживания авиакомпаний инициирован новым менеджментом.

Генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев, возглавивший компанию в мае, пообещал управляющему консорциуму принести дополнительные доходы. Для возвращения прежних условий у авиакомпании должна отсутствовать задолженность перед аэропортом, также она должна гарантировать рост пассажиропотока на уровне 10% в год.

Аэропорт Пулково за семь месяцев обслужил 10,97 млн пассажиров, что на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Авиакомпания «Россия» — крупнейший перевозчик аэропорта (29,6%). «Аэрофлот» занимает второе место (10,7%), S7 — третье (7,8%).

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев говорит, что между аэропортами и базовыми перевозчиками регулярно возникают конфликты, но ситуации с выставлением ультиматума крайне редки. «После заявления авиакомпании "Победа" о прекращении работы в Пулково на международных линиях с зимнего расписания потеря второго перевозчика, летающего за рубеж, выглядит рискованно»,— отмечает эксперт. Теоретически заменить «Россию» в Пулково можно, но не сразу и с потерей пассажиропотока, считает он. «Желающие, раньше или позже, найдутся как среди российских, так и среди иностранных авиакомпаний»,— говорит господин Пантелеев. Однако у «России» есть весомые преимущества: коммерческие права, слоты в загруженных европейских аэропортах и опора на сеть продаж материнской компании «Аэрофлот». Конкурентам, в том числе иностранным авиакомпаниям, придется потратить немало времени, чтобы завоевать освободившиеся позиции. Господин Пантелеев полагает, что столь серьезное давление на базового перевозчика аэропорт может оказывать, если у него есть предварительные договоренности с конкурентами авиакомпании «Россия».

Герман Костринский