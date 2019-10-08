Бортпроводницу проводили в отделение

Во вторник у аэропорта Шереметьево полицейские дважды задержали главу Шереметьевского профсоюза бортпроводников (ШПБ) Илону Борисову, которая проводила одиночные пикеты в защиту трудовых прав своих коллег. Она вышла к зданию аэропорта с требованием «прекратить дискриминацию членов независимого профсоюза». В конце сентября бортпроводница пыталась привлечь внимание руководства «Аэрофлота» к проблемам работников, объявив голодовку, но с 1 октября была уволена. Коллеги из двух других профсоюзных организаций «Аэрофлота» по-разному отнеслись к действиям Илоны Борисовой: одни видят необходимость в борьбе работников компании за права, а другие уверяют, что «у них все нормально».

Во вторник 8 октября у терминала D аэропорта Шереметьево в Москве сотрудники полиции дважды задержали бывшую бортпроводницу «Аэрофлота» и главу Шереметьевского профсоюза Илону Борисову. Госпожа Борисова стояла с плакатом, на котором были изложены требования «прекратить дискриминацию членов независимого профсоюза», который работает с 1996 года. Как госпожа Борисова рассказала “Ъ”, полицейские забрали у нее паспорт и отвели в отделение при аэропорте для составления протокола «за нарушение порядка проведения акции» (ч. 5 ст. КоАП). «После того как в 14:50 меня отпустили, я курила у терминала, но сотрудники полиции вернулись и задержали меня снова, по их словам, для изъятия и исследования плаката». По словам госпожи Борисовой, в ближайшие три дня дело об административном правонарушении рассмотрит Химкинский суд.

Илона Борисова рассказала “Ъ”, что члены ее организации требуют индексации заработных плат проводников и улучшения условий труда.

По словам лидера профсоюзной ячейки Илоны Борисовой, бортпроводникам «Аэрофлота» не предоставляют полные отпуска, в синтетической униформе жарко летом и холодно зимой, а зарплата не индексируется и не является фиксированной и гарантированной. С 24 по 29 сентября она проводила голодовку против «дискриминации по профессиональному признаку», но ответа со стороны руководства не получила, а 1 октября ее уволили.

Как “Ъ” сообщили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот», Илона Борисова была уволена «в связи с неоднократным неисполнением трудовых обязанностей без уважительных причин», а также была подвергнута дисциплинарному взысканию, а потому «ее увольнение никак не связано с деятельностью Шереметьевского профсоюза бортпроводников».

«Важно отметить, что ШПБ не представляет интересы всего трудового коллектива бортпроводников авиакомпании, который насчитывает более 8,5 тыс. человек, а представляет интересы лишь 11–13 человек, которые состоят в этом профсоюзе»,— пояснили в пресс-службе «Аэрофлота».

Глава Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов сообщил “Ъ”, что члены профсоюза бортпроводников пока не обращались за поддержкой и помощью, хотя устав позволяет принимать членов «кабинного экипажа».

По словам господина Дельдюжова, независимым профсоюзам в «Аэрофлоте» работать сложно, однако из 2,5 тыс. пилотов в его организации состоит 700 человек. С помощью петиций и пикетов в 2017 году профсоюзу удалось добиться индексации зарплат всем работникам компании на 3–7%. «Получилось добиться увеличения зарплат командирам, пока, правда, только через премирование, что не есть хорошо: премия — добрая воля работодателя. Ставка пилота составляет около 70 тыс. руб. в месяц, а остальные деньги начисляются за летные часы, за 90 летных часов в месяц пилот получает 400 тыс. руб. Но эти летные часы могут и не дать. В 2019 году мы ведем кампанию за гарантированную оплату труда». Как рассказал господин Дельдюжов, выпускникам летных училищ, которые устраиваются на работу в «Аэрофлот», сразу предлагают вступить в «официальный профсоюз, созданный и контролируемый руководством компании, а членов независимых профсоюзов вынуждают покинуть их в обмен на возможность получить премии и дополнительные летные часы».

Напомним, как сообщал “Ъ” в апреле 2015 года, исполнительный директор Шереметьевского профсоюза летного состава Алексей Шляпников, вице-президент организации Валерий Пимошенко и активист Сергей Кнышов были признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере после того, как они попытались получить 30 млн руб. от летного директора «Аэрофлота» за снижение расходов компании на дополнительные выплаты авиаторам. Фигуранты дела получили от пяти с половиной до шести с половиной лет колонии.

Как “Ъ” рассказал руководитель первичной профсоюзной организации работников «Аэрофлота» Николай Изосимов, в его профсоюзе состоит 2,5 тыс. бортпроводников и «у них все хорошо»:

«Я слышал, что какая-то девочка создала ячейку из 5–10 бортпроводников и всех баламутит, очень активно себя ведет».

«Последнее время мы не слышим о профсоюзе пилотов шереметьевского состава и профсоюзах наземных служб, но ситуация будет меняться тем быстрее, чем больше успешных акций будут проводить представители других профессиональных сообществ,— прокомментировала конфликт руководитель группы мониторинга Центра социальных и трудовых прав Анна Очкина.— О врачах, например, мы до недавнего времени тоже не слышали». По словам Анны Очкиной, наиболее яркие забастовки бортпроводников пришлись на 2013 и 2014 годы. «Думаю, что мы о многих профессиональных группах, которые выходят на пикеты, будем слышать все чаще и чаще»,— полагает госпожа Очкина.

Мария Литвинова, Мария Старикова