«Своих товарищей всегда нужно поддерживать»

Приговор актеру Павлу Устинову, задержанному на несогласованной акции протеста в Москве, вызвал широкий общественный резонанс. За него вступились многие коллеги, а также известные представители шоу-бизнеса: они записывали видео в поддержку осужденного и устраивали пикеты у Администрации президента. “Ъ” решил спросить у ньюсмейкеров, выйдут ли они при случае протестовать в поддержку коллег.

Андрей Житинкин, народный артист России, режиссер:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Если что-то такое случается, то надо обязательно выразить свое мнение, но не протестовать, а прийти и, например, встать перед зданием, как говорится немым укором. И это очень действует, потому что совесть еще никто не отменял. Может быть, это звучит наивно, но поверьте, везде работают такие же люди, как и мы, и они очень внушаемы. У меня как-то перед прогоном спектакля забрали молодого актера. Я без всяких писем и звонков просто подъехал и объяснил, что срывается премьера, что тысячи зрителей будут требовать компенсацию за проданные билеты, и им придется заплатить неустойку. Парня отпустили, я думаю, что фраза «заплатить неустойку» их немного напугала.

Сергей Балаев, заместитель председателя Московского крестьянского союза, фермер (Коломна):

Фото: Андрей Епихин / ТАСС

— Будем протестовать и защищаться, но не так, конечно, как горячие итальянские или французские фермеры, которые заваливают навозом здания госучреждений, протестуя против неправильной политики в отношении сельхозпроизводителей. В последнее время российское фермерство сплачивается, мы уже хорошо общаемся в чатах, вырабатываем совместные стратегии борьбы против притеснения конкретных фермеров, включаем юристов, делаем все цивилизованно. И есть победы в конкретных делах.

Роберт Нигматулин, научный руководитель Института океанологии РАН, академик:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— У нас сложилась традиция, что академики не занимаются протестными акциями, мы работаем во имя государства, но вот сотрудники институтов, пролетарии умственного труда, положение которых в результате так называемой реформы РАН ухудшилось, вполне могут прибегнуть к протестным акциям. Очевидно, что эта «реформа» продолжится, и нам придется как-то отстаивать свои интересы.

Татьяна Никонова, феминистка, блогер, активистка сексуального просвещения:

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

— Я не тот человек, кто часто ходит на митинги, но социальная ситуация обострилась настолько, что оставаться в стороне уже невозможно. Готова выйти на защиту женщин. Не думаю, кстати, что реальные способы борьбы — это только выходы на улицы, а письма и публикации — не очень настоящие. Сама я выходила в одиночный пикет у главного управления Следственного комитета в защиту сестер Хачатурян, а также использую свои блогерские площадки для информирования аудитории о происходящем.

Павел Кудюкин, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность»:

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

— Занимался этим и буду заниматься. По моим наблюдениям, за последний год произошел серьезный сдвиг в активности студентов и проявления солидарности. В отличие от 2012–2013 года, где тоже были задержания, но такого всплеска солидарности не было.

Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Полицейские могут протестовать только увольнением. Полицейский и вне служебного времени остается полицейским, по закону сотрудникам полиции запрещено объявлять забастовку и участвовать в протестах. Сейчас идут массовые увольнения сотрудников… Многие полицейские не в состоянии это все вытерпеть, кончают жизнь самоубийством, за год бывает до 200 таких случаев. Недавно в метро была перестрелка, в которой погиб сотрудник отдела собственной безопасности Московского метро, после которой руководство распространило среди сотрудников информацию, что нужно собрать деньги для погибшего. Очень многие отказались это сделать, говоря, что на гестапо сдавать не будут, что когда они нас подставляют, а потом сажают, они нам деньги на адвокатов не собирают. И при этом они начальников не сажают, только мелочевку.

Сергей Желенин, председатель Междуреченского территориального комитета Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Росуглепрофа:

Фото: Из личного архива Сергея Желенина

— Конечно, будем. Своих товарищей всегда нужно поддерживать. У нас профессия такая, в шахте чувство локтя сильно развито, как можно оставлять кого-то из своих в сложной ситуации. Протест — действенное средство и дает реальные результаты. Мы же не пофигисты какие-то, просто в силу своей профессии мы более рискованные, что ли.

Андрей Кураев, протодиакон, профессор богословия, миссионер:

Фото: Илона Грибовская, Коммерсантъ

— На улицу не выхожу, «своим пером стараюсь поддерживать». В 2013 году меня уволили из МГУ и Московской духовной академии за то, что высказался в поддержку казанских семинаристов. Сегодня в своем блоге много всего публикую. Выхода во власть у меня нет, а ходить по митингам уже здоровье не позволяет.

Евгений Куликов, председатель Межрегионального профсоюза железнодорожников:

Фото: PhotoXpress

— Мы будем оказывать поддержку членам профсоюза, а вот просто железнодорожникам, у которых возникли проблемы, мы не сможем ничем помочь. Во-первых, нам закон не позволяет как профсоюзу это делать, а во-вторых, все остальные моральные и этические соображения. Вот если будут проблемы у членов профсоюза, то мы будем помогать. Остальным мы можем только порекомендовать вступать в наш профсоюз.

Алексей Карпеев, председатель НП «Национальный совет по гомеопатии»:

Фото: Личный архив Алексея Карпеева

— Будем, конечно, защищать коллег и гомеопатию, как это делали и раньше, всеми доступными законными методами. Например, через суды, если в СМИ вновь появятся недостоверные сведения или какая-то группа людей попытается опорочить гомеопатию, как это уже пытались делать ранее.

Александр Котов, председатель Межрегионального профсоюза водителей профессионалов:

Фото: PhotoXpress

— А протест против «Платона» кто организовывал? Наш профсоюз. Как можно протестовать в поддержку членов профсоюза против «Платона» и не поддерживать остальных перевозчиков? Протестуя против нарушения прав и интересов членов профсоюза, мы всегда защищаем интересы всех перевозчиков. А что еще может быть, кроме протестов? На письма на все они плевали. Проблема в том, что работники разрозненны. Профсоюзы у нас в глубокой заднице, по-русски говоря. Потому что как только организовывается на каком-либо предприятии профсоюз, так первым делом администрация делает все для того, чтобы его удушить напрочь.