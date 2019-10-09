Борцы с коррупцией «Энергии» раскаялись на МКС

Как стало известно “Ъ”, осуждены первые фигуранты уголовного дела о десятипроцентных откатах, которые требовало у своих подрядчиков руководство ракетно-космической корпорации «Энергия». Начальник службы внутренних расследований РКК Илья Шендерей и главный специалист по противодействию коррупции корпорации Олег Пыльнев были приговорены к условным наказаниям. Оба не только дали показания на основного фигуранта дела — бывшего заместителя генерального директора корпорации Алексея Белобородова, но и помогли раскрыть еще одно преступление — исчезновение 500 млн руб., выделенных на модернизацию систем Международной космической станции (МКС).

Уголовные дела бывших сотрудников РКК «Энергия» Королевский городской суд Московской области рассмотрел за пару заседаний. Это стало возможным благодаря тому, что еще на стадии расследования уголовного дела они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, что позволило осудить их без проведения судебного следствия в особом порядке. В итоге Илья Шендерей и Олег Пыльнев были признаны виновными в посредничестве в получении 31,5 млн руб. в качестве коммерческого подкупа (ст. 204.1 УК) и с учетом их сотрудничества приговорены к трем годам условно каждый.

Теперь оба осужденных выступят свидетелями обвинения по делу в отношении основного фигуранта этого расследования — бывшего заместителя гендиректора РКК «Энергия» по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности Алексея Белобородова.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, господин Пыльнев пришел на работу в ракетно-космическую отрасль после многолетней службы в ГУЭБиПК МВД. На новом месте полицейский занял пост главного специалиста по противодействию коррупции контрольно-ревизионного управления РКК. Его знакомый Илья Шендерей, также выходец из силовых структур, возглавлял службу внутренних расследований, и оба подчинялись полковнику ФСБ в отставке, заместителю гендиректора корпорации Белобородову.

Он, как следует из материалов расследования, проведенного СКР, в начале 2018 года «в силу занимаемой должности» узнал, что его подчиненные подготовили техническое задание для строительно-монтажных и ремонтных работ, которые планировалось провести на различных объектах «Энергии» и входящего в нее завода экспериментального машиностроения. Общая стоимость работ составляла 315,1 млн руб. Для выбора исполнителя было решено провести электронные торги, заявки на которые подали АО «СК "Гермес"», ООО «Гражданремстрой», ООО «Созидание» и АО «Группа компаний ЕКС». Узнав претендентов, господин Белобородов, уверено следствие, решил получить откат с победителя конкурса. После чего для «конспирации своих действий и облегчения совершения преступления» посвятил в свой замысел господ Пыльнева и Шендерея. Обоим отводилась роль посредников, которые должны были получить 10% от суммы подряда, что составило 31,5 млн руб. В своем кабинете господин Белобородов рассказал подчиненным, что идеальным кандидатом на эту роль является компания «Созидание», однако для этого придется поработать. В рамках разработанного плана заместитель гендиректора РКК «Энергия» «умышленно и осознанно» дал указание провести проверку компаний, подавших заявки, составив аналитическую записку по ее итогам. На ее основании господином Белобородовым 4 марта 2018 года была составлена записка на имя председателя тендерного комитета РКК, из которой следовало, что финансовое состояние «Созидания» неустойчивое, отсутствует материально-техническая база, в связи с чем компания не должна быть допущена к торгам.

После этого господа Шендерей и Пыльнев попросили гендиректора фирмы приехать в корпорацию, где показали эту записку, а 18 апреля, стоя «на открытом участке местности» (видимо, опасаясь слежки), как сказано в приговоре суда, назвали сумму, за которую они готовы аннулировать документ и предоставить тендерному комитету кардинально иную справку о деятельности его компании. Коммерсант согласился на эти условия, но на следующий день обратился с заявлением в ФСБ, сотрудникам которой дал согласие на участие в оперативной разработке. Не зная об этом, уже 20 апреля господин Белобородов отправил новую справку главе тендерного комитета. На ее основании все компании, кроме «Созидания», не были допущены до конкурса, а РКК «Энергия» заключила с победителем два договора генподряда, на основании которых начала перечислять деньги.

Встретившись затем в своем кабинете с главой фирмы, господин Белобородов потребовал передать ему 965 тыс. руб., которые составляли 10% от первого транша суммы, перечисленной строителям. Из этих денег 600 тыс. руб. достались заместителю гендиректора «Энергии», остальное получили посредники. Причем после первого платежа господин Белобородов неожиданно для участников схемы снизил общую сумму выплат, передав коммерсантам через Илью Шендерея, что согласен и на 8% от контракта. Осторожный господин Белобородов написал эту цифру на листке бумаги. При передаче нового платежа 17 августа 2018 года все участники группы были задержаны сотрудниками ФСБ.

Интересно, что, заключив досудебные соглашения о сотрудничестве, сотрудники РКК «Энергия» рассказали участникам расследования о неизвестном им преступлении — об исчезновении около 500 млн руб. из 3,5 млрд руб., выделенных госкорпорацией «Роскосмос» на обновление систем жизнедеятельности МКС. В показаниях говорилось об участниках криминальной схемы, о механизме ее реализации и даже указывалось, где можно было изъять документы, подтверждающие их показания.

После соответствующей проверки ГСУ СКР по Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями), расследование которого еще не завершено.

Владислав Трифонов