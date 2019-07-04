Явка с повинной не отменила ареста

Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель генерального директора входящей в «Роскосмос» ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Алексей Белобородов, проходящий по делу об откатах, которые топ-менеджеры корпорации получали при заключении контрактов, частично признал вину. Ранее он отказывался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, но затем написал явку с повинной, согласившись с обвинением в мошенничестве. При этом признавать вину в коммерческом подкупе, наказание за который помимо длительного срока предусматривает и крупный штраф, господин Белобородов не стал. Впрочем, изменение позиции подследственного не повлияло на меру пресечения — Мосгорсуд оставил в силе решение райсуда, продлившего арест господина Белобородова.

Об изменении позиции фигуранта дела о получении откатов в ракетно-космической отрасли стало известно в Мосгорсуде при рассмотрении жалоб защиты на продление ареста Алексея Белобородова. Этот факт адвокаты бывшего топ-менеджера стратегического предприятия использовали в качестве довода в пользу изменения меры пресечения подзащитному. Аргументируя свою позицию, защита, в частности, отмечала, что следствие скрыло от суда данные о явке с повинной, которую написал их подзащитный. Протокол дополнительного допроса, который был проведен после этого, возмущались адвокаты, также не фигурировал в материалах Следственного комитета России, представленных в суд. При этом защита подчеркивала, что Алексей Белобородов признал свою вину в мошеннических действиях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дал подробные показания. Однако, говорили адвокаты, Бабушкинский суд, продлевая арест фигуранта, проигнорировал не только это обстоятельство, но и данные о том, что на иждивении Алексея Белобородова находятся трое малолетних детей, он является ветераном боевых действий, был награжден правительственными и ведомственными наградами.

Впрочем, Мосгорсуд посчитал эти доводы защиты недостаточными для изменения меры пресечения обвиняемому и оставил его в СИЗО. Не исключено, что это объясняется в том числе и тем, что помимо особо крупного мошенничества бывшему замгендиректора РКК «Энергия» инкриминируется также коммерческий подкуп (ч. 8 ст. 204 УК РФ). По этой статье Уголовного кодекса, отмечают источники “Ъ”, подследственный своей вины не признает. Эту позицию господина Белобородова источники “Ъ” связывают с нежеланием фигуранта в случае вынесения ему обвинительного приговора потерять имущество, поскольку наказание по 204-й статье помимо длительного срока заключения (до 12 лет, тогда как предельный срок за мошенничество — 10 лет) предусматривает и штраф до 50-кратного размера от суммы подкупа. В случае с господином Белобородовым размер штрафа может составить до полумиллиарда рублей (предусмотренный законом максимум).

Как ранее сообщал “Ъ”, Алексея Белобородова задержали сотрудники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ, которое курирует космическую отрасль, в августе прошлого года. На момент задержания господин Белобородов занимал пост замгендиректора РКК «Энергия» по персоналу, социальной политике и контрольно-ревизионной деятельности. В корпорацию он пришел за два года до ареста, после того как вышел в отставку в звании полковника ФСБ. Задержание бывшего коллеги стало окончанием спецоперации, проведенной чекистами после обращения в ведомство одного из подрядчиков РКК «Энергия» — строительной компании «Созидание». Согласно заявлению ее представителя, работники госкорпорации требовали откат в размере 31,5 млн руб. за получение подряда.

Помимо замгендиректора РКК чекистами с поличным были арестованы его подчиненные — главный специалист департамента контрольно-ревизионной деятельности «Энергии» Олег Пыльнев и сотрудник корпорации Илья Шендерей. Они сразу же стали сотрудничать со следствием.

Владислав Трифонов