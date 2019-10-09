Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отправил в отставку сразу трех чиновников: от занимаемых постов были освобождены исполняющий обязанности гендиректора МУП «Екатеринбургэнерго» Максим Ливанов, начальник отдела подготовки документов земельного комитета мэрии Наталья Турыгина и начальник отдела капитального строительства МКУ «Городское благоустройство» Лев Крылов. По мнению мэра, они не справились с поставленными задачами. Эксперты полагают, что плохие результаты мэрии могут стать причиной отставки господина Высокинского.



Решение об увольнении трех сотрудников администрации Екатеринбурга за срыв сроков и неудовлетворительное качество работы Александр Высокинский принял на аппаратном совещании. «Мы каждому дали возможность показать себя. Целый год мы занимались демократией. Демократия закончилась. Теперь делаем кадровые выводы»,— подчеркнул он. Как пояснили в пресс-службе мэрии, на совещании сроки оформления документов на увольнение не обговаривались. Предполагается, что вместо уволенных сотрудников будут задействованы кадровые резервы.

В связи с задержкой подачи тепла в несколько десятков домов города с поста будет снят исполняющий обязанности гендиректора МУП «Екатеринбургэнерго» Максим Ливанов, а также сотрудники, ответственные за недоработки в ходе отопительного сезона. Как писал “Ъ-Урал”, после начала сезона без тепла остались 22 многоквартирных дома в Чкаловском районе и 27 домов в Кировском районе.

Начальник отдела подготовки правоустанавливающих документов земельного комитета мэрии Наталья Турыгина будет уволена в связи с судебным процессом по земельному участку, где планируется построить станцию метро «Бажовская». По мнению мэра, она некомпетентно организовала документооборот.

Строительство станции метро «Бажовская» началось в ноябре 1992 года. Планировалось, что она начнет работу после 1997 года — после ввода в эксплуатацию станции «Геологическая». Однако по разным причинам сроки открытия переносились. В 2003 году было принято решение приостановить строительство, чтобы ускорить ввод «Чкаловской» и «Ботанической». В начале 2019 года мэрия анонсировала строительство второй ветки метро и начала судиться с ООО «Промавтосервис» за землю на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова, где планировали построить станцию (сейчас там размещена парковка с капитальным объектом).

Своей должности также лишится начальник отдела капитального строительства МКУ «Городское благоустройство» Лев Крылов — куратор проекта по благоустройству сквера у Оперного театра. «Я многократно давал указания МКУ “Городское благоустройство”, профильным подразделениям и ответственным лицам поменять подрядчика, но вопрос не решен»,— возмутился господин Высокинский. Сквер за Оперным театром реконструируют второй год, сроки окончания работ постоянно сдвигаются.

По мнению главы консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александра Пирогова, кадровые изменения не изменят процесс работы мэрии. «Точечными перестановками проблемы не решат. У команды администрации нет кадрового резерва»,— уверен он. Команда господина Высокинского не сложилась, ее положение усугубляется публичными скандалами и негативными новостями, указал политолог. По его словам, ситуация не изменится и неубедительные результаты могут стать «вердиктом профессиональной непригодности» главы и его команды. «Если город и дальше будут раздирать скандалы, то губернатор будет лично заинтересован в формировании новой команды. В таком случае ему уже сейчас надо готовить кадровый резерв»,— добавил господин Пирогов.

Анастасия Реутова