Власти Екатеринбурга планируют достроить станцию метро «Бажовская»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах достроить станцию метро «Бажовская», размещенную между существующими «Чкаловской» и «Ботанической», пишет Е1. По его словам, мэрия судиться за землю над станцией, на которой сейчас размещена парковка. Обсуждение второй ветки метро прошло в «Екатеринбург-Экспо», где с 8 по 11 июля проходит международная промышленная выставка «Иннопром».

Ранее сообщалось, что на проектирование строительства второй ветки выделено 250 млн руб. При этом стоимость всего проекта превысит 1 млрд руб., а стоимость строительства составит 60-70 млрд руб. По словам главы города, начнется ли строительство если из федерального бюджета не выделят на это деньги — пока неизвестно.

Строительство «Бажовской» началось в ноябре 1992 года. Планировалось, что она начнет работу после 1997 года — после ввода в эксплуатацию станции «Геологическая». Однако по разным причинам сроки открытия станции переносились. В 2003 году было принято решение приостановить строительство «Бажовской», для того, чтобы ускорить ввод «Чкаловской» и «Ботанической».

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривает строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 Года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки».