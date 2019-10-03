Прокуратура начала проверку из-за отсутствия отопления в домах Екатеринбурга

После старта отопительного сезона в Екатеринбурге без тепла остаются несколько десятков домов города. По данным прокуратуры, на сегодняшний день отопления нет в 22 многоквартирных домах Чкаловского района и 27 домах Кировского района. Надзорное ведомство проведет проверку ресурноснабжающей организации, которая в этом году ремонтировала теплотрассы в Пионерском поселке.

В прокуратуре Екатеринбурга работает горячая линия, куда можно сообщить об отсутствии отопления. Начиная с 17 сентября на нее поступило уже 605 обращений, по каждому из них организована проверка.