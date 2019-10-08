Губернатор Самарской области раскритиковал ГИБДД из-за инцидента с блогером Гусейном Гасановым

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил главе регионального ГИБДД Юрию Некрасову свое недовольство в связи с заездом блогера Гусейна Гасанова в Самару. Критические замечания в адрес ведомства глава региона высказал на оперативном совещании в правительстве.

«Люди кипят, что у вас там на ГИБДД плюют, перекрывают улицы в Самаре заезжие какие-то гости. А у вас нет информации. Ну, хорошо», – сказал Дмитрий Азаров.

В свою очередь Юрий Некрасов пояснил, что узнал о случившемся из соцсетей. Он добавил, что в настоящее время установлены номера машин нарушителей. Они привлечены к административной ответственности. Ответ силовика не устроил главу региона.

«У людей возмущение, когда такие акции, демонстративные, наплевательские на закон, происходят. Они же подростков, они молодых людей провоцируют на это! Ну, вам же дальше как потом объясняться с этими людьми. Этим можно, а этим нельзя, что ли?» - сказал Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, правоохранители должны оперативно и жестко реагировать на подобные инциденты, которые провоцируют молодежь на аналогичные нарушения. Юрий Некрасов пообещал, что региональное ГИБДД примет все необходимые меры.

В воскресенье, 6 октября, на YouTube появилось видео под названием «Гусейн Гасанов разбудил Самару». На нем колонна иномарок с Gelandewagen красного цвета во главе едет по ночному городу. При этом машины выезжают на встречную полосу и не уступают друг другу дорогу.

Кроме того, в соцсетях появилось видео с визита Гусейна Гасанова в одно из заведений Самары. Оператор запечатлел конфликт между охранником заведения и блогером, который обиделся на то, что ему пришлось проходить фейс-контроль, а затем оскорбил секьюрити в нецензурной форме. После этого депутат Ленинского района Андрей Седогин записал видеообращение к Гусейну Гасанову, потребовав от него извинений за свое поведение.

Георгий Портнов