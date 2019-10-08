Полиция оштрафовала четырех сопровождающих Гусейна Гасанова после инцидента в Самаре

Полиция установила собственников всех автомобилей, нарушивших ПДД на Волжском проспекте в Самаре. Четверо водителей оштрафованы на суммы от 1,5 до 5 тыс. руб. Об этом "Ъ-Волга" сообщили в региональном ГУ МВД.

«Четверо нарушителей привлечены к административной ответственности. В отношении 8-ми проверка продолжается»,— говорится в сообщении.

Как установил правоохранительный орган, колонна из 11 автомобилей сопровождала Mercedes-Benz G 63, которым по предварительной информации управлял известный блогер Гусейн Гасанов. В отношении него, а также четырех самарцев возбуждены дела об административных правонарушениях. Главе колонны инкриминируется нарушение правил перевозки людей (ст. 12.23 КоАП РФ) и не пристегнутый ремень безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ). Остальные участники массового нарушения обвиняются во въезде на встречную полосу (ст. 12.15 часть 4 КоАП РФ), в отсутствии страховки ТС (ст. 12.37 ч. 1 КоАП РФ), а также нарушение правил перевозки людей и не пристёгнутый ремень безопасности. Проверка продолжается.

Ранее депутат Ленинского района Андрей Седогин записал видеообращение к Гусейну Гасанову, потребовав от него извинений за свое поведение. Депутат также вспомнил об инциденте с концертом Димы Билана на дне города в Самаре. Парламентарий обратил внимание на то, что «певец нашел в себе силы признать свою вину. Он подарил городу бесплатный концерт, детскую площадку и медицинское оборудование».

Кроме того, в соцсетях появилось видео с визита Гусейна Гасанова в одно из заведений Самары. Оператор запечатлел конфликт между охранником заведения и блогером, который обиделся на то, что ему пришлось проходить фейс-контроль, а затем оскорбил секьюрити в нецензурной форме.

В воскресенье, 6 октября, на YouTube появилось видео под названием «Гусейн Гасанов разбудил Самару». На нем колонна иномарок с Gelandewagen красного цвета во главе едет по ночному городу. При этом машины выезжают на встречную полосу и не уступают друг другу дорогу.

Алена Смирнова