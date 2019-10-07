Самарский депутат потребовал от блогера Гусейна Гасанова извинений за инцидент в Самаре

Депутат Ленинского района Андрей Седогин записал видеообращение к Instagram-блогеру Гусейну Гасанову. В своем видеоролике парламентарий потребовал от оппонента извинений за свое поведение.

Андрей Седогин также рассказал в видеоролике об инциденте с концертом Димы Билана на дне города в Самаре. Парламентарий обратил внимание на то, что «певец нашел в себе силы признать свою вину. Он подарил городу бесплатный концерт, детскую площадку и медицинское оборудование».

«Гусейн, почему бы и тебе не сделать доброе дело? Или ты хуже Билана?» – добавил депутат.

В воскресенье на YouTube появилось видео под названием «Гусейн Гасанов разбудил Самару». На нем колонна иномарок с Gelandewagen красного цвета во главе едет по ночному городу. При этом машины выезжают на встречную полосу и не уступают друг другу дорогу.

Происшествие вызвало возмущение горожан. Полиция проводит проверку по этому факту. Кроме того, в соцсетях появилось видео с визита Гусейна Гасанова в одно из заведений Самары. Оператор запечатлел конфликт между охранником заведения и блогером, который обиделся на то, что ему пришлось проходить фейс-контроль, а затем оскорбил секьюрити в нецензурной форме.

Анастасия Юдина, Георгий Портнов