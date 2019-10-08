ВТБ больше не принимает вклады в евро

Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета. В сообщении пресс-службы уточняется, что изменения не коснутся депозитов в других валютах.

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.

Банк продолжит обслуживание по ранее открытым вкладам в евро по условиям и сроку договора. Клиенты могут открыть счет, оформить карту и хранить средства на накопительном счете в евро. На данный момент комиссия за их обслуживание не взимается.

Напомним, ранее сразу несколько крупных российских банков отказались от вкладов в евро.

О причинах такого решения — в материале “Ъ” «Евро вынимают из банковских портфелей».