Евро вынимают из банковских портфелей

Российские банки отказались от вкладов в евро. Сразу несколько крупных игроков заморозили открытие новых депозитов в европейской валюте. Такие вклады перестали принимать Альфа-банк, Росбанк и «Возрождение». Ранее это сделали Сбербанк, «Открытие» и «Авангард». А большинство остальных игроков рынка предлагает доходность по таким депозитам на минимальном уровне — 0,01%. Существующие вклады в евровалюте действуют до окончания сроков.

Банкирам сейчас просто негде зарабатывать с европейской валютой в портфеле, пояснил преподаватель факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Николай Корженевский: «Причина отказа от вкладов в евро в том, что ставка ЕЦБ отрицательная — на данный момент это -0,4%. Зарубежные банки в ряде случаев тоже уже принимают депозиты под отрицательную ставку, особенно у нерезидентов.

Нет смысла привлекать евро у россиян, потому что фактически кредитные организации рискуют нарваться на убыток, размещая эту валюту на рынке.

Это касается не только депозитов, но и межбанковского рынка, доходности и долговых инструментов, а они крайне низкие и в ряде случаев тоже отрицательные. Если вы приходите в банк и пытаетесь открыть вклад в евро, то дальше ему с этими деньгами нужно что-то делать, например, прокредитовать в этой валюте под ставку выше, чем та, под которую он брал у вас. Далее организация выходит на рынок и смотрит на спектр возможностей. А корпоративных заемщиков евро не так много, так что таких опций мало. Что касается других вариантов, чтобы “припарковать” ваши деньги, то это могут быть очередные депозиты, межбанковский рынок или какие-то краткосрочные инструменты. Там ставки отрицательные, поэтому вас как физическое лицо фактически заставят приплачивать кредитной организации за то, что вы хотите хранить деньги в евро. Такая ситуация уже периодически встречается и сейчас».

Некоторые банкиры уже установили комиссию за ведение счетов в евро. Так, например, «Авангард» ежемесячно берет около 2 тыс. руб. с владельцев крупных сбережений свыше €100 тыс. Подобное правило вскоре планирует ввести и банк «Санкт-Петербург». Сегодня европейскую валюту выгоднее держать в наличных, потому что заработать на вкладах практически невозможно, отметил аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский: «Есть простой способ: заводите евро на биржу и храните их в валютной секции ММВБ, правда, доходности здесь не будет. Если вам нужен какой-то заработок, то вы можете покупать какие-то структурные продукты у брокеров. В России ноты, где вы можете получить доходность в евро аж до 4%, умеет конструировать БКС. Но все же есть риск дефолта одного из эмитентов».

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Процентная ставка ЕЦБ по депозитам уже три года находится на историческом минимуме -0,4%. По заявлениям евробанкиров, в течение года она останется такой же или будет еще снижена.

Светлана Белова