Бывший мэр Сочи стал топ-менеджером «дочки» ЛУКОЙЛа

Анатолий Пахомов, экс-глава города Сочи, приступил к работе в должности исполнительного директора ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

Господин Пахомов занимал пост мэра Сочи в течение двух сроков полномочий, с апреля 2009 по сентябрь 2019 года, и не стал выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Горсобрание Сочи 9 сентября избрало главой города Алексея Копайгородского, бывшего вице-губернатора Краснодарского края.

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (Краснодар) — крупнейший участник рынка торговли топливом на юге России и в центральных областях РФ. Компания — стопроцентная «дочка» ПАО ЛУКОЙЛ, ей принадлежит 13 нефтебаз и более чем 680 АЗС в 22 регионах, в том числе в Краснодарском крае и Ставропольском краях, Республике Адыгея, а также в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Тульской, Брянской, Калужской областях и других субъектах РФ.

Анна Перова, Краснодар