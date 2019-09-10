Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский

Депутаты городского собрания Сочи единогласно избрали главой города Алексея Копайгородского, сообщили в городском собрании. Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики. Альтернативным кандидатом при голосовании выступил индивидуальный предприниматель из Краснодара Андрей Донченко, который ранее не был замечен в какой-либо политической или общественной активности.

Глава Сочи впервые избирался голосованием депутатов по итогам конкурса, на который подали документы 18 соискателей. По данным конкурсной комиссии, заявки 14 претендентов не были допущены по причине неполноты и недостоверности представленных сведений, один претендент не явился на собеседование, оставшиеся трое кандидатов представили конкурсной комиссии свои программы развития города Сочи, в итоге остались две кандидатуры — Андрей Донченко и Алексей Копайгородский. Фамилии остальных претендентов не разглашаются.

Алексею Копайгородскому 34 года, по первому образованию он специалист в области информационной безопасности (окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала Штеменко), начал службу в спецотделении филиала Военной академии связи в Краснодаре. Карьеру чиновника начал в 2014 году с должности заместителя начальника управления администрации края по работе с политическими партиями и общественными объединениями, затем стал заместителем директора департамента внутренней политики администрации региона. В 2017 году Алексей Копайгородский занял должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Анатолий Пахомов, возглавлявший город-курорт с 2009 года, в начале сентября заявил, что он не будет участвовать в новых выборах.

Подробнее о подготовке к выборам мэра Сочи — в публикации “Ъ-Кубань” «Третьего не дано».

Анна Перова, Краснодар