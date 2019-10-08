Кирилл Новиков назначен и. о. главного тренера ФК «Динамо»

Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду «Динамо», назначен исполняющим обязанности главного тренера основного состава. Как сообщается на официальном сайте клуба, он будет совмещать две тренерские должности.

Назначение 38-летнего специалиста состоялось спустя несколько дней после поражения динамовцев в матче с «Оренбургом» (0:2), после которого в отставку с поста главного тренера подал Дмитрий Хохлов.

«Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой,— сказал гендиректор "Динамо" Юрий Белкин.— Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы».

Со своей стороны господин Новиков подчеркнул, что прекрасно отдает себе отчет в том, какую ответственность взял на себя, и обещал делать свою работу «добросовестно и полноценно», чтобы попытаться «переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей».

«Динамо» после 12 туров с десятью очками занимает предпоследнее место в таблице РПЛ.

Об отставке Дмитрия Хохлова — в материале “Ъ” «Дмитрий Хохлов ушел в Оренбурге».

Вера Мухина