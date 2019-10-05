«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 61-ой минуте счет открыл Артем Кулишев, на 88-ой отличился Урош Радакович.

Благодаря победе, «Оренбург», в активе которого 14 очков, поднялся на 9-ое место в турнирной таблице. «Динамо» с 10-ю очками остается на 15-ом месте.

20 октября в рамках 13-го тура РПЛ «Оренбург» примет самарские «Крылья Советов», «Динамо» в тот же день сыграет в Москве с «Краснодаром».