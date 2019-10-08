Потребители пошли на коллективный иск

Бизнес с интересом наблюдает за первым в России коллективным иском. Сразу 29 потребителей подали в суд на производителя косметики из Чебоксар — компанию Fem Fatal’. Она продвигала свою продукцию с помощью Instagram-блогеров. Теперь от нее требуют компенсацию почти в 3 млн руб. за некачественную продукцию. Интересы истцов представляет сервис по финансированию судебных процессов «Платформа». Там отмечают, что сумма требований может возрасти до 10 млн. Почему этот иск вызывает пристальный интерес у бизнеса? И каких последствий опасаются предприниматели? Разбирался Григорий Колганов.

Все началось в июле этого года, когда бьюти-блогер Катя Конасова опубликовала разоблачительное расследование: якобы средство от угрей от Fem Fatal’ содержит антибиотик, и вообще состав не соответствует этикетке. Производитель косметики уверяет, что никаких лишних ингредиентов в его продукции нет. Основатель бренда Александр Потапов заявил “Ъ FM”, что не боится коллективного иска, а сервис «Платформа» он сравнил с автоюристами, некогда досаждавшими страховым компаниям: «Обычно бывает у юристов: вы попали в ДТП, а она подходит к вам и, мол, я возьму все деньги со страховой, тебе никуда не надо ходить, все сделаю сама. И она суд выигрывает, забирает деньги. То же самое с нашим клиентам: они сидели довольные, все было отлично, им позвонили, сказали, мол, вы купили хорошую косметику, молодцы, или плохую косметику, я как юрист попрошу вас подписать одну бумажку, после этого я вам в течение двух месяцев пришлю деньги. Разве от такого предложения может отказаться нормальный человек?»

Но оправдан ли оптимизм производителя косметики? Один процесс, пока еще не коллективный, он уже проиграл. Может быть, если истцов много, суду сложнее будет разобраться? Советник юридической фирмы «Клифф» Илья Федотов говорит, что скорее наоборот: «Когда рассмотрение дела выходит в публичное поле, судьи обычно более внимательно и досконально исследуют обстоятельства дела. Когда один иск от одного физического лица — для судьи это рутина, по верхам смотрят доказательства. Наверное, шансов выиграть дело у потребителей по коллективному иску больше, потому что у них объединяется больше ресурсов, в том числе и финансовых, и интеллектуальных».

Этот, казалось бы, частный случай предположительного нарушения прав потребителей вызвал живой интерес и даже тревогу у российского бизнеса. Практика коллективных исков широко распространена на Западе, но там она зачастую помогает бороться с крупными корпорациями, которых в суде в одиночку не одолеть. У нас же норма, которой неделя от роду, дебютирует с миллионных претензий к компании из реестра микропредприятий с прибылью, если верить открытым источникам, менее 3 млн руб. Положительный исход процесса может создать опасный прецедент для других малых и средних предпринимателей, отмечает глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи: «Риск потребительского терроризма, широко распространенный в Соединенных Штатах Америки, в Европе, конечно же, нельзя исключать. И малый, и средний бизнес может оказаться просто не готов к такому вызову. Колоссальный ущерб может привести к банкротству.

Бизнес, который каждый день встречает негативные новости, получит еще один удар».

Впрочем, явление может оказаться временным, и массового потребительского экстремизма в России не случится. По крайней мере, так считает член правления РСПП и президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Его оптимизм базируется на ситуации все с теми же автоюристами: «Есть, конечно, юристы, которые очень ловко это все интерпретируют, ища лакуны в законодательстве. Но накапливается определенная практика, так же, как было с автоюристами, потом четкие объяснения Верховным судом, что является защитой прав потребителя, а что является потребительством в целях банального зарабатывания денег».

Правда, не совсем понятно, есть ли у малого бизнеса столь основательный запас прочности и такие сильные лоббисты, как у страховщиков. С другой стороны, если права потребителей действительно нарушены, стоит ли это игнорировать ради спасения предпринимателей? Словом, за решением суда по первому в России коллективному иску будет очень интересно наблюдать.

Как уточняет сервис «Платформа», потерпевшие могут присоединиться к коллективному иску до начала судебных прений. По оценкам юристов, на это уйдет около полугода.