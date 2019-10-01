Истцов пригласили в коллектив

С 1 октября граждане смогут подать коллективный иск в суд. Эксперты указывают, что новая норма облегчит судопроизводство для граждан, поскольку упростит процесс сбора и подачи документов, а также сократит временные и финансовые издержки. Один из инициаторов новеллы, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, говорит, что такой возможностью могут воспользоваться, в частности, граждане, столкнувшиеся с проблемами в сфере ЖКХ.

В конце июня Госдума приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (о групповых исках)». Первоначальный текст законопроекта № 596417–7 был разработан комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству в сентябре 2017 года, но только в ноябре 2018 года документ был внесен в Госдуму правительством РФ. Согласно нормативному акту, с 1 октября группа пострадавших от 20 человек будет иметь право подать совместный коллективный иск в суд.

Групповой иск может получить основное применение в делах, связанных с защитой прав потребителей, участников долевого строительства, жителей многоквартирных домов.

Это должно заметно облегчить гражданам процесс сбора и подачи документов, а также сократить их временные и финансовые издержки. Такая возможность в России есть и сейчас, но она предусмотрена исключительно для арбитражного судопроизводства. Чтобы воспользоваться правом на подачу группового иска, необходимо будет соблюсти ряд условии: ответчик и обстоятельства дела должны быть общими, предметом спора — однородные права и интересы членов группы.

В беседе с “Ъ” один из инициаторов проекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, рассказал, что закон «по сути, готовился 20 лет и нельзя сказать, что у него нет противников, несмотря на то что мы защищаем граждан». «Мы провели опросы, и они показали, что самая уязвимая группа — это люди столкнувшиеся с проблемами в сфере ЖКХ. Да это и без опросов очевидно. Тогда мы решили, что эти споры необходимо рассматривать в районных судах. Им и отдали»,— рассказывает председатель комитета Госдумы.

«У групповых исков есть как плюсы, так и минусы,— заметил в беседе с “Ъ” партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев.— Групповой иск позволяет объединить множество разрозненных однотипных требований в одном судебном деле и, таким образом, достигнуть процессуальной экономии: дело разрешается одним судьей, который устанавливает релевантные для всех требований обстоятельства. Что теоретически позволяет разгрузить суды. В самых крупных спорах такого рода речь шла о сотнях истцов, которые при подаче отдельных исков могли бы привести к временному коллапсу судебной системы».

При групповой подаче судебные пошлины, расходы на сбор доказательств и судебных представителей распределяются между всеми истцами.

Таким образом, обеспечивается доступ к правосудию вне зависимости от размера каждого отдельного требования и уровня благосостояния каждого из истцов, подчеркивают специалисты. Групповые иски позволяют объединяться крупным группам пострадавших, поэтому размер выплат по таким спорам может привести к банкротству ответчика. «Представьте, что выиграли суд у автомобильной компании. Значит, выплатить по иску, а еще и устранить неполадки придется не только вам, но и всем присоединившимся к делу гражданам. Понятно, что крупные компании против»,— говорит Павел Крашенинников. «Групповые иски дают простор для злоупотреблений в виде подачи необоснованных исков — истцов по таким искам часто обвиняют в “потребительском экстремизме”»,— в свою очередь, указывает адвокат Дораев.

Институт групповых исков зародился в США (страна является мировым лидером по количеству судебных споров в этой категории). За годы практики в мире было много скандальных случаев разбирательств. Так, в середине 1990-х годов прошел процесс по коллективному иску женщин—жертв заболеваний, вызванных использованием силиконовых грудных имплантатов. Ведущий производитель Dow Corning обанкротился, выплатив $3,4 млрд. В 1998 году Philip Morris, RJ Reynolds и две другие табачные компании заключили мировое соглашение, по которому обязались выплатить $206 млрд для покрытия медицинских расходов лиц, чьи заболевания были вызваны курением. А в 2016 году в суде Сан-Франциско было заключено мировое соглашение на $14,7 млрд, по которому Volkswagen обязался выкупить автомобили, реализованные до дизельного скандала, и выплатить $475 тыс. компенсации владельцам дизельных автомобилей этой марки.

Уже в мае текущего года в Австралии более 6 тыс. водителей такси подали иск к Uber. Компанию обвиняли в разрушении привычного уровня жизни сотрудников таксопарков и незаконном ведении бизнеса. Сумма компенсации обозначена в сумму около $9 млрд. Несколькими неделями ранее суд Лондона возобновил дело против MasterCard. Групповой иск на £14 млрд подан еще в 2007 году. Платежную систему обвиняют в излишних списаниях за международные операции. Каждому гражданину, в период с 1992 по 2008 год делавшему международные покупки с использованием MasterCard на протяжении хотя бы трех месяцев, предлагается присоединиться к иску. Планируется, что в случае удовлетворения жалобы каждый участник получит по £300.

Успех групповой подачи на Западе, отмечает Мерген Дораев, обусловлен рядом причин: истцы получают крупные суммы компенсаций, при этом не обязаны оплачивать судебные расходы стороны, на которую они подали в суд, но проиграли, а юрист имеет приличный гонорар (в зависимости от суммы компенсации) в случае победы. Юрист в разговоре с “Ъ” подчеркивает, что в России тяжелее доказать причинение ущерба, а сама сумма выплат по итогам будет не столь весомой: «В отечественных реалиях мы видим чрезвычайно высокий стандарт доказывания, а компенсации морального вреда редко превышают несколько тысяч рублей на человека. В США в качестве компенсации за моральный вред могут присуждать штрафные убытки, составляющие даже сотни тысяч долларов».

Юлия Федотова