Европейцы перенимают американскую моду на коллективные иски Британские инвесторы подали в суд на Barclays, JP Morgan, RBS, UBS и Citigroup за манипуляции с курсами валют

Сегодня в Великобритании был подан крупный коллективный иск от инвесторов, обвиняющих несколько ведущих международных банков в манипуляциях с курсами валют. Это один из первых подобных крупных исков в ЕС, власти которого в последнее время разработали более совершенные механизмы для подачи претензий акционеров к компаниям.

Коллективный иск подан в британский Апелляционный суд по конкуренции (Competition Appeal Tribunal — CAT). Интересы инвесторов представляет американская юридическая фирма Scott + Scott, которая уже имеет богатый опыт ведения подобных дел в США, а в 2015 году открыла свое первое европейское представительство в Лондоне. Сообщается, что претензии к банкам Barclays, JP Morgan, RBS, UBS и Citigroup могут составить в общей сложности до £1 млрд.

По данным Минюста США, с декабря 2007 года несколько крупных финансовых корпораций создали некое подобие картеля.

В течение пяти лет трейдеры в этих банках в нарушение закона обменивались друг с другом конфиденциальной информацией в закрытых чатах для манипуляции курсами доллара и евро, которые были бы выгодны только их банкам.

Таким образом, власти считают, что происходил прямой обман не только участников рынка, но и потребителей, при этом виновные в манипуляциях банки извлекали повышенные прибыли. Расследование было начато после того, как о манипуляциях сообщили СМИ.

По итогам расследования в 2015 году банки Citigroup, JPMorgan, Bank of America, Barclays и Royal Bank of Scotland были оштрафованы властями США на $5,6 млрд. В нынешнем году штраф на €1 млрд последовал и от Еврокомиссии, начавшей свое расследование еще в 2013 году.

Инициатором иска является ирландский экономист и юрист Майкл О`Хиггинс, который ранее работал в компании PriceWaterhouse, парижском аппарате ОЭСР, а также руководил британским пенсионным регулятором.

В коллективном иске могут участвовать не только британские инвесторы, но и граждане других стран, если они участвовали в институциональном трейдинге на валютном рынке.

Этот коллективный иск является одним из первых крупных подобных исков в Великобритании. Ранее в интервью “Ъ” эксперты уже отмечали, что по мере разработки в ЕС более совершенных юридических механизмов по подаче коллективных исков к компаниям в ближайшее время можно ожидать всплеска таких претензий. Кроме того, в той же Великобритании в 2015 году был принят новый закон о защите прав потребителей, который расширил полномочия судов и права потребителей по рассмотрению и подаче таких исков соответственно.

Евгений Хвостик