Роуминг между Белоруссией и Россией могут отменить к 15 сентября

Соглашение об отмене роуминга между Белоруссией и Россией могут подписать до 15 сентября, сообщил посол республики в РФ Владимир Семашко. «Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу. Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу»,— сказал он ТАСС.

В декабре 2018 года глава Минкомсвязи России Константин Носков по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил трехэтапный план по отмене роуминга с Белоруссией. Документ был направлен на согласование в Белоруссию. Сроки отмены роуминга не назывались.

Также сообщалось, что роуминг может быть отменен не только между РФ и Белоруссией, но и внутри всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Этот вопрос обсуждается уже более пяти лет.