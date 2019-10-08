Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года

Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017-м, до 101 млрд руб. Объем нелегального рынка такси в денежном выражении составляет 12%.

«Доля нелегальных поездок составляет порядка 16% по России. В 21 регионе РФ доля нелегальных поездок превышает 25%, а в 13 регионах более 50% поездок на такси совершается водителями без разрешений на таксомоторные перевозки»,— говорится в сообщении.

При этом в 2019 году агрегаторы занимают порядка 60% легального рынка такси и 53% с учетом нелегального.

Крупнейшими игроками на рынке являются:

«Яндекс.Такси» — 27%,

«Везет» — 12%,

«Максим» — 9%.

Специалисты подсчитали, что после периода бурного роста в 2015–2017 годах рынок перешел в фазу стабильного развития. Его объем в денежном выражении равнялся 671 млрд руб. в 2018 году. Согласно прогнозам на 2019 год, он возрастет и составит 709 млрд руб.

«Резкий рост рынка, произошедший в предыдущие годы благодаря появлению агрегаторов такси, снижению стоимости поездки и увеличению численности пассажиров, подходит к концу в связи с завершением перехода рынка в новое состояние»,— говорится в исследовании.

Аналитический центр выяснил, что в 2018 году количество официально занятых в отрасли равняется 584 тыс. человек. Однако по сравнению с 2017 годом «значимого роста численности водителей не произошло», а возросло число активно эксплуатируемых автомобилей такси, используемых в две смены.

Эксперты пришли к выводу, что в стране наблюдается рост среднего дохода таксистов. С 2017 года он увеличился более чем в полтора раза и достигает 63 тыс. руб. в месяц в 2019-м.

Ранее эксперты назвали Москву одним из лидеров по доступности такси среди крупнейших городов мира. У московских водителей самый высокий показатель по доходу — от 40% стоимости каждой поездки (для сравнения, в Нью-Йорке — 25%), говорится в исследовании консорциума международных экспертов «Такси в крупнейших городах мира: особенности работы и роль в транспортных системах». В столице России доля занятых в такси от экономически активного населения составляет 2,2%.

О том, почему такси обходится россиянам дешевле личного автотранспорта, читайте в материале “Ъ” «Время брать такси до булочной».