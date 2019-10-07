Эксперты назвали Москву одним из лидеров по доступности такси среди крупнейших городов мира

Москва вошла в число ведущих городов мира по безопасности поездок и доступности такси, говорится в исследовании консорциума международных экспертов «Такси в крупнейших городах мира: особенности работы и роль в транспортных системах». Также по результатам исследования выяснилось, что в Москве один из самых молодых автопарков и самое маленькое время подачи такси. Также у московских водителей самый высокий показатель по доходу — от 40% стоимости каждой поездки (для сравнения, в Нью-Йорке — 25%). В столице России доля занятых в такси от экономически активного населения составляет 2,2%, Нью-Йорке — 5%, в Париже — 1,1%.

«Заработок водителя напрямую зависит от времени водителя за рулем. Текущие технологии позволили и нам, и нашим коллегам кардинально изменить эффективность такси. За последние два года водители и таксопарки, которые сотрудничали с "Яндекс.Такси" , смогли заработать более 315 млрд руб. Во многом это стало возможным благодаря технологиям распределения заказа, прогнозирования спроса и оптимальной маршрутизации»,— сообщил “Ъ” генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

Доля такси в структуре пассажиропотока в Москве выросла до 3,3% в 2018 году (0,2% в 2011 году). В Нью-Йорке эта доля выросла с 4,1% до 7,9%, а в Лондоне — с 1,6% до 2%, а в Стамбуле она сократилась с 3,7% до 3,4%. В исследовании также говорится, что в Москве 54% поездок в ночное время совершается на такси.

Исследование проводилось консорциумом международных экспертов на основе данных от департаментов транспорта Нью-Йорка, Лондона, Сингапура, Парижа, Москвы, Шанхая, Токио и Стамбула. Координаторами исследования стали АНО «Цифровая экономика», Гильдия такси при Московской торгово-промышленной палате и Российская ассоциация электронных коммуникаций.

Напомним, ранее банк HSBC рекомендовал россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси. Согласно заключению экспертов, в перспективе десяти лет это выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Время брать такси до булочной».