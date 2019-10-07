Сбербанк готовит предложения по совершенствованию своей системы безопасности после утечки

После утечки данных клиентов Сбербанк подготовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил глава банка Герман Греф. Накануне Сбербанк нашел виновника утечки.

«Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка, мы выйдем еще с рядом предложений… Мы готовим комплексное предложение, потому что эта проблема понятна, она универсальна для всех. Мы готовим предложение по улучшению регулирования и так далее»,— сказал господин Греф в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс».

Напомним, в начале октября на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором, появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка». Как стало известно “Ъ”, утечка данных кредитных карт Сбербанка произошла в августе этого года и стала самой крупной в российском банковском секторе.

Банк тогда подтвердил утечку персональных данных только 200 своих клиентов. Господин Греф принес им извинения за произошедшее. По данным банка, информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений Сбербанка. Сейчас угроза утечки (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.

Подробнее о масштабной утечке читайте в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».