Сбербанк подтвердил утечку данных только 200 клиентов

Сбербанк сообщил в Facebook, что в настоящее время подтверждена утечка персональных данных только 200 клиентов банка, но их средства на кредитных картах находятся в безопасности. Среди данных, которые утекли в сеть, нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка.

«Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена»,— говорится в сообщении. Отмечается, что основной версией происшедшей утечки, которую проверяет служба безопасности банка, являются преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора.

Информацию об утечке персональных данных 60 млн клиентов банк не подтверждает и считает ее «несколько некорректной из-за многочисленных несовпадений». «Сбербанк работает с правоохранительными органами и Центральным банком для скорейшего раскрытия преступления»,— приводятся в поступившем в “Ъ” пресс-релизе слова первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Напомним, объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт — как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт). Утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».