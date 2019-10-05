Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов

Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов, говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе банка. Клиентскую информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Ранее об утечке данных более 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка сообщал “Ъ”.

В Сбербанке установили, что сотрудник, пытавшийся похитить данные клиентов с дальнейшей их продажей, имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей. Он уже дал признательные показания. Имя сотрудника в банке не назвали, только год его рождения — 1991-й.

«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора»,— прокомментировал итоги расследования председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, преступление было раскрыто за «считанные часы».

Напомним, в начале октября на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором, появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка». Как стало известно “Ъ”, утечка данных кредитных карт банка произошла в августе этого года и стала самой крупной в российском банковском секторе.

Сбербанк тогда подтвердил утечку персональных данных только 200 клиентов банка. «От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания»,— обратился сегодня к клиентам банка господин Греф, после того как сотрудник, похитивший информацию, был выявлен.

Как сообщили в Сбербанке, сейчас угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует. Угрозы для сохранности средств клиентов банка не было.

Подробнее о масштабной утечке читайте в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».