Сергею Лаврову пришлось слегка полавировать

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 октября посетил Багдад и Эрбиль. Первый за пять с половиной лет визит главы российского внешнеполитического ведомства в Ирак пришелся на крайне непростое для иракцев время: за неделю массовых протестов в стране погибли свыше 100 человек, более 6 тыс. пострадали. При этом в Ираке Сергея Лаврова сопровождала внушительная бизнес-делегация из России. За тем, как проходил визит, следила корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

В Багдаде не все спокойно

«Ситуация в Багдаде спокойная, но в любой момент может измениться»,— говорит встречающий российскую делегацию представитель охранной фирмы. Вдоль дороги из аэропорта в особо охраняемую «зеленую зону», где расположено большинство министерств и посольств, стоит военная техника, на блокпостах останавливают машины для проверки, на каждом мосту можно увидеть людей в бронежилетах и касках. Въезд в «зеленую зону» только по пропускам. Еще недавно казалось, что эти признаки военного положения уходят в Ираке в прошлое. Но ситуация резко изменилась на прошлой неделе, когда тысячи протестующих заполнили улицы иракской столицы и десятка других городов, требуя перемен.

Накануне приезда Сергея Лаврова в Багдад представитель МВД генерал-майор Саад Маан сообщил, что за неделю социальных протестов в Ираке погибли свыше 100 человек, большинство из них — в Багдаде. Более 6 тыс. пострадали.

При этом господин Маан утверждал, что силовики специально не вступали в противостояние с демонстрантами и не стреляли по ним. Всю вину за гибель людей он возложил на неких «злоумышленников», добавив, что правоохранительные органы пытаются установить виновных, в том числе разыскивают снайперов.

О снайперах в Ираке говорят все, но кто эти люди, никто точно сказать не может. Слишком много версий и домыслов, порой противоположных — в зависимости от политических взглядов собеседника. Корреспондент “Ъ” за несколько часов в Багдаде успела услышать и о наймитах США, и о бойцах шиитского народного ополчения «Хашд аш-Шааби».

Социальные протесты в Ираке за последние несколько лет стали привычным делом. Только год назад с трудом удалось погасить волнения на юге, однако то из одного, то из другого района постоянно приходят новости о забастовках и демонстрациях. Иракцы жалуются на коррупцию, безработицу, катастрофический уровень жизни: многим нечего есть, в стране перебои с электричеством и водой. В Ираке проживают около 40 млн человек, почти 70% моложе 30 лет. Уровень безработицы среди молодежи составляет около 16% — в два раза выше, чем в среднем по стране. По словам президента Ирака Бархама Салеха, свыше 300 тыс. выпускников не могут найти работу. Фактически Ирак живет на пороховой бочке, нет никаких гарантий, что социальный взрыв не закончится политическим хаосом и новым всплеском террористической активности. Напомним, что только около двух лет назад иракские власти объявили о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). И, по оценкам экспертов, в стране по-прежнему остались десятки спящих ячеек террористов.

Политические силы в Ираке оказались не готовы к масштабу протестов. Тем не менее многие поддержали требования демонстрантов. В итоге правительство объявило о плане реформ. Среди них создание высшего судебного органа, который займется расследованием коррупционных дел, принятие законов и мер по борьбе с безработицей и поддержке малоимущих семей. Все это должен утвердить парламент. Его спикер Мухаммед аль-Хальбуси взял на себя миссию по диалогу с протестующими, которые ждут, когда власти выполнят обещания. В противном случае протесты могут вспыхнуть с новой силой. Одна из встреч была запланирована в день приезда в Багдад Сергея Лаврова, поэтому вместо резиденции спикера его переговоры с российским министром перенесли в здание парламента.

«Спасибо, что приехали»

Несмотря на очевидную занятость иракских политиков, с главой МИД РФ встретились все высшие руководители государства: кроме спикера Сергея Лаврова приняли также премьер-министр Ирака Адиль Абдель-Махди, президент Бархам Салех, состоялись переговоры и с министром иностранных дел Мухаммедом Али аль-Хакимом, который с иракской стороны возглавляет межправительственную комиссию. Было видно, что российского министра ждали и очень волновались, чтобы в таких непростых условиях визит прошел без проблем. «Спасибо, что приехали в Багдад»,— подчеркнул глава МИД Ирака. И он, и Сергей Лавров напомнили, что визит приурочен к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.

Все переговоры проходили с участием представителей руководства крупных российских компаний. В Ирак приехали гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления компании «Союзнефтегаз» Юрий Шафранник, представители «Роснефти», «Технопромэкспорта» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Конкретные контракты не обсуждались, скорее это была демонстрация намерений.

Несмотря на то что товарооборот между странами оставляет желать лучшего (около $1,4 млрд в 2017 году и почти в два раза меньше — в 2018-м), Ирак для России — один из ключевых экономических партнеров на Ближнем Востоке, прежде всего за счет ВТС и нефтегазовых контрактов.

Вопреки давлению на Багдад со стороны Вашингтона по итогам 2014 года Ирак занял второе место по количеству закупок российских вооружений (около 11%). Не помешало противодействие США и сотрудничеству в нефтегазовой сфере. Источники “Ъ” отмечают, что ни один из желаемых контрактов не был потерян. Фактически Ирак — уникальный случай, когда смена режимов, перетасовки в правительстве не сказываются на уровне сотрудничества двух стран — как на политическом, так и на экономическом.

В настоящее время в Ираке работают ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», есть проекты и планы у «Башнефти» и «Стройтрансгаза». В середине сентября стало известно, что Ирак договорился с компанией Stroytransgaz-Oil о разработке газового месторождения в провинции Анбар, но договоренность еще не финализирована. Кроме того, «Газпром нефть» подтвердила свой интерес к газовому месторождению Мансурия и получила приглашение Министерства нефти Ирака принять участие в закрытом тендере по этому активу. Как заявил журналистам по итогам визита в Багдад гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, компания не собирается останавливаться на достигнутом и рассматривает инвестиции в новые проекты в нефтегазовой отрасли Ирака. Среди них и работы, связанные с Мансурией. Господин Дюков подчеркнул, что реализация этого проекта даст возможность добычи газа, который пойдет на выработку дефицитной электроэнергии в стране. Среди планов компании и развитие проектов в Иракском Курдистане. По словам Александра Дюкова, власти в Багдаде в курсе этих проектов и у них нет никаких претензий к компании.

Иная ситуация сложилась вокруг проектов «Роснефти». Соглашения компании были заключены несколько лет назад в обход центральных властей, что вызвало раздражение в Багдаде, но сейчас этот вопрос пытаются разрешить, хотя за два года, по данным источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, существенных подвижек не произошло, разве что потеряли остроту противоречия между центральными и курдскими властями.

Неслучайно в ходе переговоров в иракском МИДе Сергей Лавров отметил «тенденцию к улучшению отношений между Багдадом и Эрбилем». «Рассчитываем, что все сохраняющиеся вопросы будут решены и это пойдет на пользу социально-экономическому развитию и решению других вопросов»,— подчеркнул министр.

При этом из Багдада Сергей Лавров отправился сразу в Эрбиль. Это первый в истории визит главы российского ведомства в Курдский автономный регион. Здесь он провел переговоры с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани и премьер-министром Масруром Барзани. Состоялась и встреча с ушедшим два года назад в отставку президентом Масудом Барзани, который был и остается одним из влиятельных курдских политиков. В Эрбиле Сергей Лавров повторил сказанные в Багдаде слова о поддержке сотрудничества между курдами и центральным иракским правительством. Символом того, что Москва ничего от Багдада не скрывает, стало присутствие на встречах в Иракском Курдистане посла Ирака в Москве Хайдара Мансура Хади.

Марианна Беленькая