Москва может стать нефтегазовым миротворцем

«России в среднесрочной перспективе стоит определить единую политику в отношении строительства нефтегазовой инфраструктуры в Ираке и Сирии»,— считают эксперты Российского совета по международным делам (РСМД). “Ъ” ознакомился с их работой под названием «Системные интересы России в Арабском Машрике: нефть и газ Ирака и Сирии», текст которой будет опубликован на этой неделе.

Авторы работы — специалист по закупкам нефти MOL Group Виктор Катона и координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан Мамедов — анализируют нефтегазовые перспективы Ирака и Сирии в условиях поствоенного развития и нескончаемых региональных кризисов. Особое внимание уделяется роли, которую играют или могут сыграть в развитии этих двух стран российские энергетические компании.

По мнению экспертов РСМД, после начала военной операции ВКС РФ в Сирии в 2015 году и создания Багдадского информационно-координационного центра (участники — Иран, Ирак, Россия и Сирия) Москва стала активнее выступать за сохранение и восстановление сирийских и иракских государственных институтов. «Активизация российской политики сопровождалась планомерным включением России в нефтегазовые и инфраструктурные проекты Арабского Машрика»,— отмечают авторы работы.

Эксперты РСМД рекомендуют российскому руководству определить единую политику в отношении строительства нефтегазовой инфраструктуры в Сирии и Ираке. В частности, они напоминают о существовавших до начала «арабской весны» планах компании «Стройтрансгаз» по строительству нефтепровода из Киркука через ирако-сирийскую территорию в сирийские порты.

По мнению экспертов, платформа для усиления роли России уже создана: тесные контакты и рабочие отношения со всеми государствами региона, наличие военной базы на побережье Средиземного моря, переход портов Триполи (Ливан) и Тартус (Сирия) под управление российских компаний «Роснефть» и «Стройтрансгаз», дополнительные российские инвестиции в нефтегазовую отрасль Ирака (до 2025 года около $40 млрд), вхождение в газовые проекты Левантийского бассейна, строящиеся Россией АЭС в Восточном Средиземноморье — «Ад-Дабаа» в Египте и «Аккую» в Турции.

Эксперты РСМД считают, что России целесообразно принять участие в большинстве газовых проектов (в зависимости от технических возможностей российских компаний) в Левантийском бассейне, в частности Россия могла бы выступить ключевым оператором «Средиземного/Левантийского потока» в ЕС. «Для государств региона участие России будет одновременно означать безопасность реализации данных проектов. Учитывая, что особую выгоду газ Левантийского бассейна может гарантировать только при совместной разработке, Россия могла бы выступить ключевым партнером и даже посредником в разрешении разногласий»,— отмечают авторы работы. Они также не исключают, что ввиду заинтересованности и роли США в регионе этот вопрос мог бы быть включен в российско-американскую двустороннюю повестку дня.

«России целесообразно поддерживать контакты и входить в проекты со всеми государствами Восточного Средиземноморья с целью извлечения больших выгод для собственных интересов. В случае нахождения крупных месторождений на сирийском шельфе такой подход только укрепил бы российские позиции»,— отмечают эксперты.

При этом авторы работы подчеркивают, что для реализации всех масштабных проектов в регионе необходимо решить проблемы с безопасностью и наладить диалог с различными этно-конфессиональными группами и кланами.

Ирак только недавно завершил войну с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ.— “Ъ”), но новый всплеск террористической активности исключать нельзя, тем более страна столкнулась с угрозой социального взрыва, не разрешены и этноконфессиональные проблемы, прежде всего с курдами и суннитским меньшинством. На минувшей неделе в ходе антиправительственных протестов погибли свыше 100 человек, более 6 тыс. получили ранения.

Что касается Сирии, то там и вовсе еще далеко и до окончания войны, и до достижения политического компромисса.

Марианна Беленькая