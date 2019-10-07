Задержанных у Мосгорсуда бывших фигурантов «московского дела» отпустили из полиции

Бывших фигурантов «московского дела» Алексея Миняйло и Владислава Барабанова отпустили из ОВД «Преображенское». Они были сегодня задержаны недалеко от здания Мосгорсуда после одиночных пикетов в поддержку другого фигуранта «московского дела» Данила Беглеца. Задержанные сообщили, что в полиции им угрожали расправой.

«Нас продержали на полчаса больше положенных по закону трех часов. Некий человек в штатском угрожал разбить мобильный телефон и угрожал физической расправой — препятствовал выходу вопреки закону, несмотря на то, что истекли три часа»,— рассказал господин Миняйло «Интерфаксу».

Алексей Миняйло и Владислав Барабанов стояли напротив здания суда возле заправочной станции с одиночными пикетами, в руках они держали плакаты с надписями «Позор» и «Побойтесь Бога, освободите Беглеца».

Напомним, Мосгорсуд сегодня отклонил апелляцию защиты и признал законным приговор Даниле Беглецу, осужденному на два года колонии общего режима за применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Защита просила прекратить уголовное дело, либо изменить приговор Беглецу на «не связанный с лишением свободы». Поддержать Беглеца пришли несколько десятков человек, в том числе политик Дмитрий Гудков и рэпер Грязный Рамирес.

На акциях протеста в Москве этим летом задержали более 2 тыс. человек. Нескольких из них уже приговорили к реальным срокам по различным обвинениям. Уголовное преследование волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь Алексея Миняйло Следственный комитет России прекратил 27 июля. Дело против Владислава Барабанова, обвиняемого в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ), Следственный комитет России (СКР) прекратил 3 сентября.

Подробнее о приговорах — в материале “Ъ” «В особом беспорядке».