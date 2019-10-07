Дело о рейдерском захвате Zed World Wide отправили на второй круг

Прокуратура Испании заподозрила Михаила Фридмана в рейдерстве при попытке приобрести бизнес в этой стране. Ранее она обвинила российского миллиардера в намеренном разорении в 2016 году технологической компании Zed WorlWide. Бизнесмен якобы довел актив до банкротства, чтобы купить его по цене значительно ниже рыночной. Что известно об этом деле? И как оно может повлиять на бизнес Михаила Фридмана? Разбирался Владимир Расулов.

Серьезные вопросы к Михаилу Фридману у испанского правосудия появились в августе. Местная прокуратура тогда попросила судебные органы вызвать российского бизнесмена на допрос. Дело закрутилось вокруг компании Zed WorlWide, крупного разработчика мобильных приложений и компьютерных игр со штаб-квартирой в Мадриде. По данным следствия, с 2008 по 2013 год Михаил Фридман приобрел 43% ее акций. После этого испанская фирма остановила продажу бумаг, чтобы сохранить контроль, но у нее вдруг возникли проблемы с деньгами. Так появился один из ключевых эпизодов в деле российского бизнесмена, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова.

По версии испанских властей, подконтрольный Михаилу Фридману оператор мобильной связи «Вымпелком» внезапно изменил контракты с российской «дочкой» Zed WorlWide, и испанская компания потеряла значительную часть выручки. В июне 2016 года она подала на банкротство, а через четыре месяца миллиардер предложил купить этот бизнес за €20 млн. Правда, сделка так и не состоялась. В августе этого года прокурор стал настаивать на личном присутствии Михаила Фридмана в испанском суде. Допросить его планировали 12 сентября. Ходатайство защиты о проведении заседания по видеосвязи суд отклонил. Теперь бизнесмена ждут на слушаниях 21 октября.

И в интересах Михаила Фридмана все-таки явиться, говорит партнер юридической фирмы «ФБК Legal» Александр Ермоленко: «Если станет ясно, что Фридман препятствует расследованию, делает вид, что у него уважительная причина, а сам просто не хочет приходить в суд, тогда это может закончиться объявлением в розыск через Интерпол. Может произойти и так, что он расскажет что-то, ему скажут: да, мы предполагали, что вы это скажете, поэтому, пожалуйста, не уезжайте из Испании, какое-то время мы будем вас еще приглашать».

Как это повлияет на зарубежные активы Михаила Фридмана? Все зависит от того, чем завершится его дело, говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Если миллиардеру назначат серьезное наказание, то структуры Фридмана понесут потери. Если нет, процесс может даже пойти на пользу бизнесмену. «Если будет доказана невиновность, или, по крайней мере, Фридман отделается мелкими штрафами, предупреждениями, а PR-менеджер будет достаточно грамотным, то из этого дела можно будет даже сколотить себе определенную рекламу, сделать объявления в центральных газетах. Все-таки для Испании это дело достаточно громкое, наверняка, он как опытный человек обернет ситуацию в свою пользу», — говорит Владимир Рожанковский.

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Сейчас Михаил Фридман занимает седьмое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $15 млрд. И пока неясно, насколько сильно судебное разбирательство может сократить эту сумму.

В 2017 году Михаил Фридман уже давал пояснения испанской прокуратуре по этому делу. Тогда бизнесмен отрицал любую связь с действиями, которые могли довести компанию Zed WorldWide до банкротства. Представители миллиардера оказались недоступны для комментариев.