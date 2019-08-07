В банкротстве Zed WorlWide разглядели умысел

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман может стать фигурантом уголовного дела в Испании. Как сообщают местные СМИ, антикоррупционная прокуратура попросила судебные органы вызвать российского бизнесмена на допрос. Миллиардера подозревают в намеренном разорении испанской технологической компании Zed WorldWide. По версии следствия, Фридман довел актив до банкротства, чтобы купить его по цене значительно ниже рыночной.

Подробности претензий к россиянину рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова: «О деле Фридмана сообщает испанская газета El Pais. С 2008 по 2013 год компания бизнесмена приобрела 43% Zed. После этого испанская фирма остановила продажу акций, чтобы сохранить контроль, но у нее возникли проблемы с деньгами. Фридман выступил в качестве кредитора через компанию Amsterdam Trade Bank NV — голландский филиал Альфа-банка. Руководители Zed не подозревали, что бизнесмен таким образом получает контроль над компанией, по их мнению, он заставлял принимать невыгодные решения до тех пор, пока компания не обанкротилась — именно это является основанием для обвинения в махинациях.

Прокурор Хосе Гринда считает, что действия Михаила Фридмана — это рейдерский захват, и приобретение должно быть признано нелегальным».

В 2017 году Фридман уже давал пояснения испанской прокуратуре по этому делу. Тогда бизнесмен отрицал любую связь с действиями, которые могли довести Zed WorldWide до банкротства. Однако сейчас, как утверждают СМИ, следствие получило доступ к переписке акционеров компании и некоторым операциям, которые якобы опровергают прежние заявления миллиардера. Тем не менее прокуратуре будет непросто убедить испанский суд в обоснованности преследования Фридмана, считает партнер юридической фирмы «ФБК Legal» Александр Ермоленко: «Очень сложно разграничить наступление тех или иных рисков при ведении бизнеса от ситуации злонамеренного доведения до банкротства. Здесь мы упираемся в категорию “умысел”. Видимо, то, что есть на руках у прокуратуры, убеждает в том, что что-то нехорошее планировалось изначально. Но это точка зрения прокуратуры. Гораздо важнее, что решит суд».

Пока неизвестно, собирается ли Михаил Фридман явиться в испанский суд, если просьба прокуратуры будет удовлетворена. “Ъ FM” направил запрос в британский офис миллиардера, но ответа пока не получил. Если бизнесмен проигнорирует вызов на допрос, у него могут возникнуть сложности с передвижением по Европе, отмечает адвокат, партнер компании BMS Денис Фролов: «Если верить испанским СМИ, господин Фридман вызывается для дачи показаний судом, а не органом полиции или прокуратуры — игнорирование влечет более серьезные последствия. Кроме совершенно очевидных последствий неявки на судебное заседание в виде визовых ограничений, финансовых санкций, наложения штрафа, испанский судья вполне может выдать международный ордер на арест. С другой стороны, есть такой механизм, как дача пояснений при помощи видеосвязи или письменных показаний. Сам вызываемый или его адвокаты могут убедить судью, что личное участие невозможно или затруднительно, и предложить альтернативный способ. Здесь все будет зависеть от судьи».

Почему испанская прокуратура полагает, что Михаил Фридман играл основополагающую роль в поглощении Zed WorldWide Читать далее

Компания Zed — крупный разработчик мобильных приложений и компьютерных игр со штаб-квартирой в Мадриде. Она представлена более чем в 40 странах, включая Россию, США и Китай. Фирму в 1996 году основала семья Перес-Долсет. Именно ее представитель в 2015-м обратился в прокуратуру с заявлением о том, что российский партнер разорил компанию.

Григорий Колганов